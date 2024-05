Paradoksu cilpas mūža ritējumā

Next

Kad "Padomju Zemes" 4. numurā 1963. gada 9. februārī ieraudzīju žurnālistes Monikas Zīles rakstiņu par mēbeļu fabrikas "Vulkāns" jauno strādnieku KĀRLI SERGEJEVU, pirmā doma bija - re, cik taisns, cik viengabalains liktenis! Es ļoti maldījos.

Paju sabiedrības "Saldus laukceltnieks" kokapstrādes ceha priekšnieks Kārlis Sergejevs labi atceras savu pirmo interviju. Korespondente esot bijusi jauna un simpātiska, viņš pats, septiņpadsmitgadīgs puisis, - ļoti uztraucies. Mazajā kabinetiņā tincināts ilgi un pamatīgi, un, kad raksts bijis iespiests, šķitis, ka ir gan pārlieku saslavēts.

"Atceros arī pirmo "Padomju Zemes" numuru. To atnesa mana sievasmāte, kas strādāja tipogrāfijā. Pirms tam Saldum bija kopīga avīze ar Kuldīgu. Visiem bija prieks, ka saldeniekiem beidzot ir pašiem savs laikraksts, un savu pienākumu - stāstīt par rajona dzīvi - tas godprātīgi pildījis visus šos 40 gadus," saka K. Sergejevs.

Dzelži nekad nav patikuši

Profesijas izvēle Kārlim bijusi daļēji likteņa "piespēlēta", daļēji apzināta. "Sāku strādāt 15 gadu vecumā. Sākumā Druvā, dārzniecībā, pēc tam meliorācijā. Tur maksāja labi, bet nebija jau, ko pirkt... Dzēra nežēlīgi. Man tas nepatika, tāpēc meklēju citu darbu. Tolaik "Vulkāna" vietā bija artelis "Saldus amatnieks", bet mēbeļu fabriku vēl tikai būvēja. Priekšnieks teica - ja esi ar mieru pāris mēnešus strādāt bez algas (Ne gluži bez algas, bet to izmaksāja ar aizkavēšanos), tad darbs būs. Sākumā strādāju mēbeļu fabrikas celtniecībā, vēlāk - pašā ražotnē. Man patika šis darbs, kaut arī ceļš uz to nebija pats ērtākais un taisnākais. Piemēram, tehnika mani nekad īpaši nav aizrāvusi. Savai automašīnai protu izdarīt nepieciešamāko, bet nekad nav paticis tajā stundām ķimerēties. Dzelži mani neinteresē."

Tēvu atrada, sapni "noraka"

Raksts pirms 40 gadiem saucās "Dzīve iededz zaļas ugunis". Patiesībā Kārlim vairāk iznācis sastapties ar sarkanajām.

Publikācijā minēts, ka Kārlim jau 15 gadu vecumā nācies uzsākt darba gaitas, jo, kā daudziem viņa vecumā, Kārļa tēvs "pazudis kara ceļos".

"Tēvs bija dienējis Latvijas armijā, un kara laikā vācieši viņu iesauca leģionā. Karagaitas beidza amerikāņu frontē. Kad sākās Hruščova atkusnis, rakstīju Sarkanajam Krustam, meklēju viņu. Atradu, tēvs dzīvoja Rietumvācijā. Sarakstījāmies."

Kad Kārlis gatavojās piepildīt savu sapni un studēt, pāris dienu pēc dokumentu iesniegšanas viņu izsauca "attiecīgās iestādes". "Iznāca smuks, jauns latviešu puisis un asi uzkliedza: "Ko jūs iedomājieties! Studēt!" Tādi laiki bija Latvijā, tāda attieksme vienam latvietim pret otru," atceras K. Sergejevs.

Citas tālaika ačgārnības dēļ Kārli pamudināja daļu sava mūža veltīt militārai karjerai. Viņš bija apprecējies, piedzima dēls. Nebija nekādu cerību uz atsevišķu dzīvokli Saldū, jo Kārļa sievas vecākiem bija neliela mājiņa. Pat dzīvokļu rindā viņu nedrīkstēja uzņemt. Liepājā virsniekiem dzīvokļus piešķīra.

Interesanti, ka Kārļa tēva biogrāfija armijai nešķita nozīmīga. "Kad par to ieminējos politdaļas priekšniekam, vēstures zinātņu kandidātam, viņš tikai noteica: Kas tad vecāks - tu vai tēvs? Tev par tēva darbiem nav jāatbild, tu droši vien viņu tikai no fotogrāfijām atceries. Sacīju, ka Latvijā pret to ir citāda attieksme. Nu jā, nosmīnēja virsnieks, Latvijā esot daudz paradoksu..."

Divdesmit dienesta gados Kārlis strādājis galvenokārt Liepājā un Zvārdē un tikai komandējumos braucis ārpus Latvijas. Taču, sertifikātus par Latvijā nodzīvoto laiku piešķirot, šie gadi ir skaitīti ārā. "Re, arī es esmu represēts. Reizēm domāju arī par to, vai tas, kurš Sibīrijā bez bēdām beidzis augstskolu, ir vairāk represēts par mani, kas savā dzimtenē nedrīkstēja studēt tādēļ, ka tēvs "melnajā sarakstā"," Kārļa balsī ieskanas rūgtums.

Atgriežas kokapstrādē

Pēc aiziešanas pensijā (armijā tas notiek spēka gados) K. Sergejevs atkal atgriezās iemīļotajā profesijā - sāka strādāt "Draudzības" kokapstrādes cehā. Kopā ar Ivaru Rudzīti dibināja SIA "Velda", cerēdami privatizēt ražotni un uzsākt vērienīgu ražošanu. "Mūs palūdza atkāpties... Priekšroka ceha privatizācijā tika dota svešiniekiem, un tagad ēka ir izdemolēta, tukša," Kārlis rezumē. "Tā laikam labāk - raudāt, ka nekā nav, nevis ļaut citiem strādāt."

"Velda" izveidojās par nelielu Saldus uzņēmumu, bet Kārlis atteicās no līdzdalības, jo - "diviem tur nebija, ko darīt". Viņš savukārt piedalījās konkursā par paju sabiedrības "Saldus laukceltnieks" kokapstrādes ceha priekšnieka amatu un pēc laika arī guva iespēju strādāt. Tagad, Kārļa Sergejeva vadīta, šī ražotne ir stabila un ražo Eiropas tirgū pieprasītu produkciju.

"Nav viegli," atzīst ceha priekšnieks. "Nemitīgi jāseko līdzi tehnoloģiju attīstībai, jo tas nozīmē konkurētspējīgu cenu noturēšanu. Jāuzmin, kas būs mēbeļu, interjera modē, jo mainās apdares materiāli, furnitūra, rokturīši un citi it kā nieki, kas tomēr ir būtiski, kad cilvēks izvēlas pirkt." Daudz laika un nervu tērēts, organizējot kravu nosūtīšanu, meklējot jaunus noieta tirgus, bet īsts stress tika pārdzīvots šī gada sākumā, kad par vienīgo maksājumu līdzekli lielākajā daļā Eiropas valstu kļuva eiro. Labu laiku norēķinos valdīja pamatīgs sastrēgums.

Vai nav par grūtu? "Kādreiz rēķināju, ka jānostrādā līdz 62 gadiem, lai arī civilajā darbā būtu 25 gadu darba stāžs. Tagad tāds ir vīriešu oficiālais pensionēšanās vecums. Man vēl tik daudz nav, bet iespēju pensionēties priekšlaicīgi neizmantoju - tās mani neinteresē," smaida sirmais kungs.

Mācīja filatēlistus

Pirmajā rakstā par Kārli stāstīts - viņš bijis klases audzinātājs saviem vakarskolas klasesbiedriem. Sasaistot šo faktu ar darbu armijā, kur arī pārsvarā jāstrādā ar jauniešiem, minu - varbūt no Kārļa būtu iznācis labs skolotājs?

"Kad atgriezos Saldū, pionieru namā vadīju kolekcionāru pulciņu," šo talantu apstiprina iztaujātais.

Izrādās, filatēlija ir otra liela aizraušanās, kas saglabāta arī juku laikos, kad daudzi kolekcionāri, galvenokārt naudas trūkuma dēļ, pārtrauca papildināt savas kolekcijas. Savulaik kopā ar Valdi un Noru Anapartiem un aizsaulē aizgājušo Imantu Grīsli Saldū nodibinājuši arī Filatēlistu biedrības nodaļu.

"Tagad gan vairs neesmu pārreģistrējies, jo biedru nauda paliela, bet biedrības piedāvātie pakalpojumi nav būtiski," Kārlis Sergejevs paskaidro. "Agrāk savlaicīgi zinājām, kad Rīgā zīmogos markas, varēja braukt, stāvēt rindā un zīmogu dabūt. Tagad "Dienā" šis fakts publicēts tad, kad jau notiek. Rīdzinieki var paspēt, bet lauku kolekcionāriem visbiežāk nav iespējas uzreiz skriet uz Rīgu. Tāda nesolīda attieksme..."

Palicis bezpartejisks

Vēl viens no Kārļa dzīves paradoksiem - kaut gan bijis virsnieks, varējis nestāties komunistiskajā partijā. "Armijā to nespieda. Partijas dokumenti bija jāzina, sapulces bija atklātas, bija jāpiedalās. Bet, tā kā oficiāli partijā nestājos, nebija jāmaksā biedru nauda un, galvenais, vēlāk nevajadzēja to kažoku mest uz otru pusi...

Tā es palieku ārpusē joprojām. Kara laikā mani kristīja un, kad pienāca laiks, gāju uz baznīcu un iesvētījos. Neizlikos, ka ticība neko nenozīmē. Tagad gan baznīcā neeju. Nepatīk daudzi no tiem, kas tagad tur pirmajās rindās sēž, jo tad, kad es gāju iesvētīties, viņi stāvēja pie baznīcas un pierakstīja tos, kas tur gāja iekšā. Tā ir zaimošana.

Mana vecmāmiņa mēdz sacīt: Dievs ar tevi runā visur. Man arī šķiet, ka Dievam var ticēt tāpat, ka šai sarunai nevajag starpnieku."