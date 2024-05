Dāvanu par dāvanu padara attieksme, ar kādu tā tiek dāvināta

"Dāvināt var arī to, kas veikalos nemaz nav nopērkams," - ieteic Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs JĀNIS BITĀNS.

"Dāvināšana ir kontekstā ar mīlestību, un tā nevar notikt bez kādas izpausmes. Tāpēc gribu pieminēt Rakstu vietu - mīli tuvāko kā sevi. Jēzus saka: "Mīļie, jaunu bausli es jums dodu - ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis." Šī mīlestība nav piepildāma, nav iespējama, ja mēs nepazīstam, kā viņš mūs mīl. Tas iespējams ticībā.

Mīlestība bez izpausmes ir tikai izjūta, kaut kas līdz galam nepiepildīts. Nav tā, ka nav nekā, bet nav arī nekā redzama. Mīlestība izpaužas rīcībā, darbībā, konkrētā veidā. Mīlestībai patīk atzīšanās, tāpēc tai ir vajadzīgi vārdi. Tā vispirms cilvēks var parādīt, kas viņa sirdī, - kad jūtas sāk ietērpt vārdos. Bībelē rakstīts - "no sirds pārpilnības mute runā", tāpēc vārdi, kaut sekundāri, ir ļoti cieši saistīti ar mūsu izjūtām. Marks Tvens ir teicis: "Es varu no laba vārda dzīvot divus mēnešus." Kur nu vēl, ja mēs sakām pārdomātus vārdus, ja iepriekš tos pārcilājam sirdī.

Pirmais, ko mēs dāvinām, ir vārdi. Tiem nebūtu jābūt tikai uz svētkiem. Vārdus var dāvināt katru dienu un tie neprasa lielus izdevumus. Tiem nepieciešami sirds izdevumi.

Otra lielā dāvana ir pašreiz lielākais deficīts - laiks. Cilvēkiem šodien ir ļoti maz laika. Lai vārdi nepaliktu tukši, esam aicināti mīlēt, dāvinot otram savu laiku.

Nereti tas laiks, kuru no mums sagaida un uztver kā dāvanu, tas jau tāpat pienākas otram. Bet īpaša dāvana ir tad, kad no tā laika, kurš ir mans, es kaut ko upurēju, lai dāvinātu. Tāpat kā no ienākumiem - kaut ko atņemu, samazinu, lai uzdāvinātu. Cilvēki šaubās par mūsu mīlestību tad, kad mums viņiem nepietiek laika.

Visuzskatāmāk laiks un vārdi atrodas pelnīšanas jomā. Lai dabūtu no cilvēka vajadzīgo, tiek atrasti īstie vārdi, īstās definīcijas formulas. Cilvēki nodarbojas ar neirolingvistisko programmēšanu - tur gan vārdi atrodas. Tu ienāc, teiksim, firmas veikalā pa durvīm, tevi aplido, un visiem ir laiks tev. Bet kaut kur citur tiem pašiem cilvēkiem nav, ko teikt, un ir totāls tukšums mutē un uz pulksteņa.

Ja vārdi un laiks tiek dāvināti regulāri, mums iepatīkas cilvēki, kas to dara, jo caur viņiem plūst mīlestība.

Noteikti jāpievērš uzmanība dāvanām. Tās var būt divējādas. Emocionāla dāvana var saturēt ļoti mazu gabaliņu no matērijas, savukārt materiālai dāvanai ir noteikti jābūt ar kādu emociju piedevu.

Apdāvināt var dažādi. Var jau nopirkt kaut ko, toties tāda dāvana, kuru meklē, piemēro, tiek aplikta ar emocionālu auru. Pirms dāvanas pasniegšanas ir kārtīgs medību laiks - tu ilgi tēmē, gaidi, kamēr no cilvēka uzzini, kas ir viņa sirdslieta. Sagatavot labu dāvanu prasa uzmanību pret cilvēku, kurš jāapdāvina. Ir kaut vai mazlietiņ jāiepazīst gaume, vajadzības, intereses, un tad kādā no šīm jomām noteikti iespējams iegādāties kaut ko ļoti uzrunājošu.

Vai pildspalva visiem būs vienādi laba dāvana? Bet, ja labu pildspalvu dāvina cilvēkam, kurš nodarbojas ar kaligrāfiju, dāvana būs tieša un trāpīga. Ja dāvina interesēm pretēji vērstas lietas, kaut ļoti dārgas, dāvana var palikt neievērota. Vislabākais piemērs, manuprāt, ir bērni. Ja vecāki speciāli neapmāca liekuļot, ka ar lielu sajūsmu jāsaka paldies par visu, ko iedod, viņi dabiski reaģē uz dāvanām. Tāpēc var būt, ka tie radi, kas bērnam nopirkuši naudas izteiksmē mazāk vērtīgas, bet dāvanas, kas interesē, ir lielāki ieguvēji. Un bērni viņus atceras.

Ir tāds teiciens - šodien ir svētki, un mēs ēdīsim visu, kas garšo, ko gribas un kas ir ļoti neveselīgs. Ne jau katru dienu jābūt dāvanām, kas izlaistu vai izlutinātu cilvēku, bet ir tādi brīži, kas mūs atslogo, un atslodze iepriecina.

Dāvanas var būt arī mazliet pedagoģiskas - uzdāvinām kaut ko tādu, ar ko viņš spiests sākt nodarboties. Es zinu vienu gadījumu, ka cilvēkam ļoti patīk mūzika, bet bija par vēlu sākt mācīties mūzikas skolā. Draugi uzdāvināja ģitāru - to var katrā laikā sākt mācīties spēlēt. No vienas puses dāvana bija nepiemērota, jo jubilārs neprata spēlēt, no otras - tā bija starts. Viņš sāka spēlēt.

Varam dāvināt ne tikai lietas, bet arī sevi - dāvinām palīdzot, jo mīlestība ir izpalīdzīga. Un nevis tad, kad mēs iedomājamies, bet tad, kad otram ir vajadzīgs un tā, kā viņam ir noderīgi.

Mēģiniet iedomāties situāciju - es dodos uz Rīgu, uz teātri. Braucot pamanu, ka kolēģis stāv ceļa malā līdzās iestigušai mašīnai. Gribot viņu kaut kā atbalstīt, uzdāvinu mašīnas uzlīmi vai gaisa atsvaidzinātāju. Un braucu tālāk. Cik viņam šīs lietas palīdz tajā situācijā? Man būtu jākāpj ārā no mašīnas un jāstumj, kaut kājās kurpes un mugurā uzvalks. Palīdzība ir sevis upurēšana otra labā. Es domāju, ka palīdzība ir vēl viena deficītā dāvana, kuru cilvēki gaida, arvien gaida, bet kuru mēs dāvinām vēl retāk nekā vārdus, laiku vai ko citu.

Mīlestībai patīk kontakts. Mīlestība distancē vienmēr ir ilgu pilna. Tās piepildījums ir pieskārienā un glāstos. Bībelē ir līdzība par pazudušo dēlu. Viņš nāk mājās, un tēvs viņu redz iztālēm. Tēva sirds ir mīlestības pilna, un viņš dāvina dāvanas, uzmauc dēlam gredzenu pirkstā, uzvelk tīras svētku drēbes, rīko mielastu, tēvs grib ar dēlu pavadīt kopā laiku, ir svinības, viņš saka dēlam labus vārdus - ka ir piedots, ka dēlu mīl. Citiem vārdiem, tēvs palīdz atgriezties mājās, bet ir vēl viena īpaša nianse - tad, kad tēvs skrien pretī savam pazudušajam dēlam, viņš to apskauj. Un tajā brīdī, kad piespiedis sev klāt, pazudušais dēls viņam saka: "Es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi." Ir ļoti viegli to teikt brīdī, kad mīlestība ir fiziski sajūtama. Kad esi apskauts un atrodies piedošanas straumē, ir vieglāk atzīties.

Bieži vien kontakts visu aizved līdz galam. Ir labi ne tikai, ka draugi sazvanās, bet arī ka viņi dažreiz viens otru var apkampt. Ir labi, ka vecāki ne tikai runā ar saviem bērniem, bet arī, ja tie mazāki, paņem klēpī un, kamēr vēl var, paspēj pacilāt. Kad paaugas, piespiež viņus klāt. Tas ir kā kronītis visam iepriekšminētajam. Vēl jo vairāk tas attiecas uz vīriem un sievām, laulātajiem.

Par ļoti daudzām dāvanām man ir jaukas atmiņas kopš bērnības. Dzimšanas dienā vienmēr no rīta bija ziedi. Kad es atvēru acis, tie jau bija. Citreiz brālis bija pamodināts agrāk, tētis un mamma kaut ko sirsnīgu teica un uzdāvināja ziedus. Man ļoti patika, jo es zināju, ka vakarā, kad pārnāksim no skolas un vecāki no darba, būs otrā daļa - dāvanas un īstā svinēšana. Tāpēc ziediem bija īpaši svētsvinīga noskaņa.

Atceros, ka mana māte no kartona pagatavoja sēnes, pilnas ar dažādiem saldumiem - visiem bērniem, kas nāca ciemos. Viņiem nekad mājās tā laikam nebija bijis. Bet mamma bija nogurusi, jo viņa nezināja, cik bērnu esmu uzaicinājis ciemos, un, kad pateicu, viņa visu nakti strādāja, lakoja virsmiņu sēnēm. Pēc tam tik smalkas dāvanas man vairs nav bijušas - tajās sēnēs bija ieguldīts laiks un emocijas. Tieši tāpēc es atceros.

Ar īpašu prieku atceros, ka vieni svētki izjuka. Tētis un mamma mums gribēja uzdāvināt kino, bet izrādījās - filma afišā atzīmēta ar trim krustiņiem. Tas nozīmēja, ka neielaiž bērnus līdz sešpadsmit gadiem. Bijām dikti bēdīgi, un, kad tēvs jautāja, ko nu darīsim, abi ar brāli teicām: "Ejam uz Kleistu mežu uzspēlēt kariņu!"

Mēs kādas četras stundas noskrējāmies slapji. Toreiz tēvs paslēpās mētrās, un mēs domājām, ka esam palikuši vieni un neatradīsim ceļu uz mājām. Pirms tam viņš bija mācījis, kā slēpties un kā mukt, un slepeni sekoja kādu laiku mums līdzi, kamēr kā pārsteigums atklājās. To dienu labi atceros - mums aizvietoja vienu dāvanu ar otru, un tā bija labāka nekā kino, es domāju. Neatceros, kas tā bija par filmu, bet šo kariņu gan es vienmēr atcerēšos.

Emocionālās dāvanas ar laiku paliek vērtīgākas. Un mēs taču gribam uzdāvināt tādu dāvanu, ko visu mūžu vai nu lieto, vai atceras.

Īpašas dāvanas, kopš kalpoju Saldū, ir Gregorskolas un draudzes sirsnīgie apsveikumi. Studenti vienugad apsveikumā iesaistīja Saldus policiju, tas bija pārsteigums. Kopš tā brīža esmu kļuvis uzmanīgs. Šogad viņi jautāja, vai es varētu ar zirgu līdz baznīcai aizjāt, un es jau sāku nervozēt. Paldies Dievam, to neizdarīja. Protams, ka emocionāli tas iespaido, jo tās ir dāvanas ar ieguldījumu. Arī - attiecību rādītājs.

Kāpēc mēs dāvinām tieši Ziemassvētkos? Tāpēc, ka Ziemassvētkos pamatā ir viena lielā dāvana, - Dievs tik ļoti ir mīlējis pasauli, ka Viņš ir dāvinājis savu Dēlu. Un mēs, cilvēki, savu mīlestību parādām līdzīgā veidā - dāvinām kaut ko dārgu un vērtīgu. Kas maksā. Ir cilvēki, kuriem daudz maksā vārdi. Ja robusts, kluss cilvēks uzraksta kaut ko, tas aizkustina vairāk nekā, ja to dzejnieks rakstītu. Tev uzdāvina četrrindīti no sevis - tas ir pārsteiguma kalngals."