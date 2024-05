Autobraucēja ieteikumi

Autobraucējs ANDRIS BĒRZIŅŠ, kura šofera stāžs tuvojas četrdesmit gadiem, stiprā salā, darbinot automašīnu, ielāgojis dažas gudrības, kuras der zināt.

- Automašīnas dzinējā jābūt ielietai pietiekami kvalitatīvai un laika apstākļiem piemērotai eļļai, kā arī sala laikā jāievēro, ka automašīna ir jāaprīko ar labu akumulatoru. Tomēr, ja rocība to neļauj, var izlīdzēties arī ar dažām gudrībām. Ne visi akumulatoru pa nakti tur siltumā, tāpēc, lai uzlabotu akumulatora jaudu, pirms dzinēja darbināšanas nepieciešams to nedaudz iesildīt, uz pāris sekundēm ieslēdzot tālās gaismas. Tomēr jāraugās, lai akumulators netiek pārlieku noslogots. Tāpēc dzinēja startēšanas laikā, kad ātrumkloķis nofiksēts neitrālajā pozīcijā, nepieciešams izspiest sajūgu un to piefiksēt, lai starterim nebūtu jādarbina arī sasalušā ātrumkārba. Kad motors sāk darboties, ieteicams sajūgu uzreiz neatlaist, bet nedaudz pagaidīt, jo dzinējs var arī noslāpt.

Jāatceras, ka starteris ir jaudīgs elektromotors. Tāpēc to nevajag griezt pārāk ilgi, bet motora iedarbināšanas procedūru veikt ar 15 sekunžu intervālu, ļaujot starterim kaut nedaudz atpūsties. Jo pat pēc 40 sekunžu nepārtrauktas startēšanas starteris var sadegt.

Autovadītājiem iesaku benzīna uzpildes stacijā nopirkt dažādas ķīmiskās vielas, kas palīdzēs pielaist motoru. Īpaši dīzelīšu īpašniekiem ziemas sals ir sāpīgs jautājums. Tāpēc autoķīmija var nākt palīgā, jo praktiski visi lielākie autoķīmijas ražotāji piedāvā dažādas dīzeļdegvielas kvalitātes uzlabotājus, barošanas sistēmas, sprauslu attīrītājus, kas paredzētas lietošanai ziemā.

Zemā temperatūrā īpaši aktuālas ir piedevas, kas novērš degvielas parafinizēšanos, cauruļvadu un filtru aizsprostošanos. Degvielas ķīmiskās piedevas ieteicams pievienot jau degvielas uzpildes laikā, jo var izrādīties, ka sabiezējušai dīzeļdegvielai vairs nelīdzēs nekādi līdzekļi. Ziemā var izmantot arī īpaši stiprus degvielas uzlabotājus, kas ne tikai sašķidrina parafinizējošos degvielu, bet arī attīra smidzinātājus, stabilizē centrālskaitli, piesaista ūdeni un zema sēra satura degvielai uzlabo eļļojošās īpašības.