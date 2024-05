Pirelli Keypoint atvērts arī Kuldīgā

Gros auto un Latakko sadarbības rezultātā Kuldīgā, Kurzemes autocentrā, atvērts pirmais ārpus Rīgas Pirelli autoriepu tirdzniecības servisa centrs Pirelli Keypoint.

Viens no reģionālā servisa centra atklāšanas iemesliem ir Pirelli autoriepu popularitāte ne tikai Rīgā, bet arī citviet Latvijā. Pirelli Keypoint ir starptautisks Pirelli riepu servisa tīkls, kurš pasaulē jau ir plaši izplatījies, tajā ir apmēram 600 dalībnieku. 500 no tiem ir Pirelli dzimtenē Itālijā. Šis projekts sācies 1997. gadā un līdz šodienai strauji attīstījies. Pietiekami populārs tas ir arī citās Eiropas valstīs. Latvijā līdz šim bija 2 Keypoint centri Rīgā, bet tagad tāds ir arī Kuldīgā.

Pirelli Keypoint nozīmē, ka šeit ir plaša autoriepu izvēle, ne tikai Pirelli, bet arī Ceat, Sumitomo, GT Radial u. c. riepas, kuras ražo Pirelli rūpnīcās. Otrs centra izveides nosacījums ir pārdevēju profesionalitāte. Pārdevējam jābūt zinošam. Servisā tiek piedāvāta arī autoriepu montāža, balansēšana, ģeometrijas regulēšana.

Firmas Latakko Pirelli nodaļas vadītājs Mārtiņš Grīnbergs, atbildot uz jautājumu, kuras Pirelli autoriepas vislabāk noderēs ziemas apstākļos, teica: "Lai noskaidrotu, kuras autoriepas konkrētai automašīnai būtu atbilstošākās, jāzina, pa kādiem autoceļiem pārsvarā ar spēkratu tiks braukts. Nav labākās riepas, bet ir labākās riepas attiecīgiem laika apstākļiem un ceļa segumiem. Ja ar auto tiek braukts pa bezceļu vai ceļiem, kuri reti tiek tīrīti (ir sniegs, apledojums, noblietēts sniegs), tad jāizvēlas radžotās riepas. Piemēram, Pirelli Winter Plus. Tās būs piemērotas visiem automobiļiem ar dzinēja tilpumu no vidēja līdz pavisam mazam. Tās protektora nestandarta dziļums - 10 mm - ievērojami paaugstinās saķeres īpašības, bet protektora vēsums nodrošinās pašattīrīšanos no sniega. Uzlabotā radzes ligzda sīpola formā samazinās radzes izkrišanas iespējas, un radžu daudzums nodrošinās maksimālu kontaktu ar brauktuvi un radīs minimālu troksni. Riepa ir elastīga, tai ir īsāks bremzēšanas ceļš uz ledus. Tā sevi ir pierādījusi kā labu riepu. Radžotu riepu efektivitāte parādās tikai uz ledus.

Tomēr lielākā daļa autobraucēju pārvietojas pa 1. kategorijas ceļiem un pilsētu ielām, kur noderēs tā sauktās Eiropas tipa riepas. Viena no labākajām šajā ziņā ir Pirelli Winter Snowsport riepa, kas pēc neatkarīgu testu rezultātiem, ko rīko žurnāls Auto Bild, jau divus gadus pēc kārtas ieņem 1. vietu pēc bremzēšanas uz sniegotas, sausas un slapjas virsmas, slaloma un vilces uz sniegotas virsmas, kā arī akvaplanēšanas u.c. parametru summas. Nepietiekamus rezultātus tā uzrādījusi uz sausa asfalta. Bet tādi ceļi nav raksturīgi Latvijai, jo šeit ziemā ceļi ir vai nu apsniguši, vai slapji. Snowsport riepas domātas vidējās klases automobiļiem, sedaniem ar lieljaudas dzinējiem un luksa klasei. Riepas daudzie dziļie šķēlumi - lameles saīsinās bremzēšanas ceļu uz ledus. Tās dažāda izmēra garenvirziena kanāli nepieļaus akvaplanēšanu. Jaunais asimetriskais zīmējums garantēs teicamu vadāmību un saķeres īpašības. Speciālais gumijas maisījums Silicia2TM dos labus bremzēšanas parametrus. Tās iztur 240 km/h ātrumu, nezaudējot vadāmību un saglabājot saķeres īpašības. Arī Latvijas pircēji jau iecienījuši Snowsport riepas.

Pirelli autoriepu gumijas sastāva izpētei pievērš lielu uzmanību, radot apstākļiem atbilstošas autoriepas, piemēram, jaunās paaudzes gumijas maisījums uz kramu saturošu polimēru bāzes, kas radītas pēc adaptējoša maisījuma ACT tehnoloģijas, ļauj mainīt tehniskos parametrus atkarībā no ceļa seguma temperatūras."