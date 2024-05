Svētku gaidās der padomāt par uzvalku

Tuvojoties svētkiem, ne tikai sievietes, bet arī vīrieši arvien vairāk sāk domāt par savu garderobi. Par modes tendencēm vīriešu apģērbā stāsta veikala Stils vadītāja INGVILDA IĻČENKO.

Katram vīrietim nepieciešams vismaz viens uzvalks. Tāpēc, pirms to iegādāties, jāzina, ko piedāvā šīs sezonas mode. Ingvilda Iļčenko stāsta:

Uzvalku dažādība

"Vadošo modes dizaineru kolekcijās galveno vietu ieņem pagarinātās žaketes ar šaurām biksēm. Šīs žaketes vizuāli pagarina cilvēku, bet maziem, strupiem cilvēkiem tās tomēr nepiestāvēs. Tiem ir piemērotākas kluba žaketes ar divrindu pogājumu, jo vizuāli cilvēku dara slaidāku. Modes tendences nosaka, ka pie šādas žaketes jāvalkā kļošenes, bet šādam salikumam saldenieki īpaši nepiekrīt. Tāpēc jāatgādina - lai cilvēks justos labi, nav jāseko modei, bet jāizvēlas tāds apģērbs, kas piestāv un nerada diskomforta izjūtu. Modē ir tas, kas piestāv. Tāpēc Saldus vīrieši vairāk pievēršas klasiskām vērtībām - klasiska tipa uzvalkiem.

Jaunieši ir drošāki. Viņi biežāk izvēlas sportiski klasiskā stila apvienojuma uzvalkus, t.i. - žaketes ar paaugstinātu pogājumu, priekšpusē ar horizontālu vai vertikālu griezuma līniju. Viņi raugās, lai uzvalks būtu daudzfunkcionāls, lai tas derētu gan svētkos, gan ikdienā. Tāpēc vēl joprojām modē ir moderna griezuma sintētiska auduma uzvalki. Parasti šo uzvalku bikses ir bez buktēm, taisnas. Šāds uzvalks noderēs arī ikdienā, jo, intensīvi nēsājot, neradīsies spīdumiņš audumā, un tas vienmēr būs perfekts. Pie sintētiskā auduma uzvalka var nesiet kaklasaiti, bet krekla apkaklīte jāizliek virs žaketes atloka. Tie, kam nepatīk kaklasaites, der žakete ar stāvapkakli.

Bikses var būt ar vienu ieloci, divām vai vispār bez tām. Bikses ar divām ielocēm ieteicamas vīriešiem, kuriem ir pilnīgs viduklis. Izvēloties kļošenes, jāatceras, ka ansamblim jābūt vienotam - jāpadomā arī par stilu: frizūru un manierēm.

Izmēru viltībiņas

Izvēloties uzvalku, jāņem vērā izmērs un pilnīgums. Ir pieci augumi, un katram no tiem norādīts arī pilnīgums. B pilnīgums piemērots cilvēkiem, kuriem ir izteikti plati pleci, bet tievs viduklis - atlētiska auguma vīriešiem. C pilnīguma uzvalki derēs vidējas miesasbūves cilvēkiem, bet D - vīriešiem ar pilnīgu vidukli. Viens pluss - ka šūšanas firmas Baltika no viena auduma piedāvā divu veidu žaketes un divu veidu bikses, tāpēc izmērus un pilnīgumu var kombinēt.

Kreklu un kaklasaišu topi

Kreklu modē stabilu vietu ieņēmuši tā saucamie itāļu tipa krekli, kuriem ir paplatināts leņķis starp apkakles stūriem. Ir arī krekli ar stāvapkakli un, protams, pie smokinga domāts smokinga krekls. Jāatgādina, ka pie stāvapkakles krekla neliek kaklasaiti un to velk zem žaketes, kurai arī ir stāvapkakle. Pie smokinga krekla būs piemērots tikai tauriņš.

Kaklasaišu modē noteicošais ir raksts. Tās var būt ar svītriņām vai vienkrāsainas ar reljefu. Tās vairs nav tik garas un šauras. Stilīgi ir kaklu lakatiņi, tomēr Saldus vīrieši tos negrib atzīt. Mainījusies arī kaklasaišu siešanas mode. Pie itāļu tipa krekliem, kuriem apkaklītes stūri ir ar platu leņķi, sien platus, mīkstus mezglus - ar domu, ka kaklasaitei jāizceļas. Ja nesien kaklasaiti, tad krekla apkaklīti izliek virs žaketes. Piebildīšu, ka, ja uz pasākumu iet pāris, tad vīrietis var piemērot kaklasaiti sievas apģērba tonim - lai izceltu sevi un parādītu sabiedrībai, ka ir pāris.

Modē ir audumi ar mainīgu spīdumu. Uzvalki var būt svītraini, pat ar uzkrītošu svītriņu. Noteicošā modes tendence - kaklasaitei, kreklam un arī uzvalkam jābūt vienā tonī, it kā jāsaplūst kopā. Pieļaujams, ka uzvalks var būt dažus toņus tumšāks. Arī krekliem dominējošais raksts ir svītras, protams, arī mainīgs spīdums. Vīrieši ir konservatīvi, tāpēc arī veikalā uzvalki pārsvarā ir tumšos toņos. Vīriešu apģērbā pieļaujama variācija, ka žaketi izvēlas ar raibu vai rūtainu rakstu, un to kombinē ar melnām biksēm.