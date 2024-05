Ultrasonogrāfijai ir daudzpusīgas, bet ne universālas iespējas

Ultrasonogrāfija kā diagnostikas metode iekarojusi stabilu vietu citu izmeklēšanas veidu vidū.

Tā ir salīdzinoši lētāka un neinvazīva (pacientam nav nekas jārij vai jāpacieš injekciju dūrieni), līdz ar to samērā vienkārši izdarāma.

Ne vienmēr var noteikt precīzu diagnozi

Ultrasonogrāfija nav universāla izmeklēšanas metode. Pacienta izmeklēšanu apgrūtina dažādi faktori. Metodes pamatā ir ultraskaņas spēja iziet cauri audiem, daļēji absorbējoties un daļēji atstarojoties atpakaļ uz devēju (detektoru). Atkarībā no audu blīvuma, ultraskaņas vadītspējas un atstarošanās uz ekrāna veidojas attēls.

Ja, piemēram, aknās ir audzējs ar atšķirīgu blīvumu, uz normālo aknu audu fona šo veidojumu var redzēt ļoti labi. Taču nereti audzēju blīvums ir ļoti tuvs vai pat vienāds ar normālo aknu audu blīvumu, tāpēc diagnostika ir apgrūtināta un var novest pie novēlota slēdziena. Tāpēc, ja rodas aizdomas par audzēju, bet pēc ultrasonogrāfijas ainas pilnīgi droši to nevar pateikt, pacientu nosūta uz izmeklēšanu vēl ar citām metodēm. Piemēram, uz kompjūtertomogrāfiju vai magnētisko rezonansi, kas ir precīzākas un informatīvākas, toties dārgākas un sarežģītākas.

Aknu taukainās hepatozes gadījumā aknu struktūra ir tik "raiba", ka ne vienmēr var pateikt, vai tas ir metastātisks process vai vienkārši pastiprināta nevienmērīga tauku nogulsnēšanās aknās. Taukainās hepatozes gadījumā izmaiņas saistītas ar pārmērīgu trekna ēdiena un alkohola lietošanu, tās rodas arī dažādu ķīmisku preparātu ietekmē. Šī diagnoze nav dzīvībai bīstama. Turpretī metastāzes nozīmē, ka audzējs jau ir izplatījies ārpus slimā orgāna, un prognoze ir ļoti bēdīga. Ja mums rodas šaubas par vienu vai otru variantu, pacients noteikti tiks sūtīts uz papildu izmeklēšanu.

Ultrasonogrāfa diagnostiku apgrūtina pacienta zemādas tauku slānis, meteorētas zarnas. Tauki novājina ultraskaņu un attēls veidojas miglains un neskaidrs. Savukārt zarnu gāzes pilnībā atstaro ultraskaņu, aiz tām attēls vispār nav izvērtējams. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pacients pirms izmeklēšanas būtu pareizi sagatavojies procedūrai. Pirms vēdera dobuma orgānu ultraskaņas veikšanas nedrīkst ēst un vismaz 2 - 3 stundas iepriekš jāiztukšo urīnpūslis.

Nereti pankreatīta slimniekiem viens no simptomiem ir izteikta vēdera pūšanās, kas pat padara neiespējamu aizkuņģa dziedzera izvērtēšanu. Ja ir aizdomas par orgānu nopietnu saslimšanu, jāizdara kompjūtertomogrāfija vai magnētiskā rezonanse.

Minētie traucējumi dažkārt rada attēlā izkropļojumus, kas simulē izmaiņas orgānu struktūrā. Šajos gadījumos var rasties diagnostikas kļūdas, kas gan nenotiek sevišķi bieži. Tāpēc pacientam nebūtu jākrīt panikā, ja dažreiz ultrasonogrāfijas rezultāti nesakrīt ar kompjūtertomogrāfijas slēdzienu. Ārsts nevar nesūtīt pacientu uz papildizmeklēšanu, ja viņam rodas aizdomas par veidojumu kādā no orgāniem.

Iespējas ir plašas

No vēdera dobuma orgāniem ar ultraskaņu var izvērtēt aknas, žultspūsli, žultsvadus, aizkuņģa dziedzeri, nieres, liesu, urīnpūsli, vēdera aortu, limfmezglus, virsnieres. No mazā iegurņa orgāniem - dzemdi un olnīcas sievietēm un priekšdziedzeri vīriešiem. Ar šo metodi var izmeklēt virspusēji novietotus orgānus - vairogdziedzeri, piena dziedzerus, limfmezglus, kā arī jebkuru virspusēji novietotu veidojumu.

Ultrasonoskopijā var konstatēt akmeņus žultspūslī, žultsvados, nierēs, urīnceļos vai urīnpūslī, labdabīgus vai ļaundabīgus veidojumus. Pēc ultrasonogrāfijas ainas var spriest par iekaisuma iespējamību kādā no orgāniem.

Grūtniecēm 16. - 17. grūtniecības nedēļā tiek izdarīts augļa skrīnings, lai agrīni noteiktu iespējamos augļa attīstības traucējumus. Zīdaiņiem līdz aptuveni viena gada vecumam ir iespējams izmeklēt galvas smadzenes caur tā saucamo avotiņu galvaskausā.

Pateicoties tam, ka jaunākā ultrasonogrāfijas aparatūra ir aprīkota ar krāsu dopleru, ir radusies iespēja izmeklēt asins plūsmu lielajos asinsvados - artērijās un vēnās. Līdz ar to varam izvērtēt kāju dziļo vēnu vārstu stāvokli, kuru nepietiekamība izraisa vēnu paplašināšanos un virspusējo vēnu varikozi, kas var komplicēties ar tromboflebītu un trofiskām čūlām. Savlaicīgi to diagnosticējot un ārstējot, pacientu var pasargāt no sarežģījumiem.

Tāpat var izvērtēt artēriju sieniņu stāvokli un caurejamību aterosklerozes gadījumos, kas ir nopietna problēma ilggadīgiem smēķētājiem un diabēta slimniekiem. Var arī izvērtēt artēriju aneirismas jeb maisveida paplašinājumus. Krāsu doplers dod iespēju ar ultrasonogrāfijas palīdzību izmeklēt sirdi - noteikt tās sieniņu un starpsienu biezumu, dobumu stāvokli, sirds vārstuļu darbību. Mūsu kabinetā sertificēta kardioloģe no Rīgas izdara sirds izmeklēšanu - ehokardiogrāfiju.

Saslimst arvien jaunāki cilvēki

Šobrīd slimības kļūst arvien jaunākas - arvien jaunāki cilvēki slimo arī ar tik nopietnām kaitēm kā ļaundabīgie audzēji. Tas saistīts ar vispārēju imunitātes pazemināšanos pieaugoša stresa, nepareiza uztura, apkārtējās vides piesārņotības apstākļos. Jātceras, ka, savlaicīgi diagnosticējot jebkuru slimību, ir vieglāk pret to cīnīties, tiek patērēts mazāk laika un naudas. Ja cilvēkam tiešām rūp sava veselība, vismaz reizi gadā būtu jāveic profilaktiska izmeklēšana. Līdz šim nav konstatēta ultraskaņas kaitīga iedarbība uz cilvēka organismu.

Ļoti ceru piedzīvot tādus laikus, kad mums Saldū būs pašiem savs kompjūtertomogrāfs un elektromagnētiskās rezonanses aparāts un mūsu cilvēkiem nebūs vairākus mēnešus jāgaida rindā uz šīm procedūrām Rīgā. Ceru, ka mums būs savs mammogrāfs piena dziedzeru izmeklēšanai sievietēm.