Gaisma staro no sirds uz sirdi

Sestdien Saldus centrā, Kalpaka laukumā, notika labdarības pasākums "No sirds uz sirdi".

To organizēja Saldus M. Lutera draudze, Sv. Jāņa draudze, Saldus Romas katoļu un Saldus baptistu draudze un Maltas palīdzības dienests. Baptistu sludinātājs Andris Jūrmalis, labdarības pasākumu atklājot, uzsvēra, ka tā galvenais mērķis - iepriecināt tos, kuriem ikdiena ir grūta un rocība maza. "Ziemassvētki mums liek pacelt acis un saredzēt vairāk un dziļāk. Lai gaišums, miers, mīlestība un Jēzus piedzimšana ikvienam ir ļoti svarīga un lai svētku gaišums pavada ikvienu katrā nākamā gada dienā, palikdams dziļi sirdī. Ikviens spēj saņemt un ikviens spēj dot iepriecinājumu citiem."

Labdarības akciju "No sirds uz sirdi" pērn rīkoja Mārtiņa Lutera draudze, tieši no tās nāca iniciatīva rīkot plašāku labdarības pasākumu vairākām draudzēm kopā, un šai idejai guva atbalstu. To atbalstīja ne tikai minēto draudžu locekļi, bet arī vairākas firmas, kuras vēlējās iepriecināt kādu svētkos.

Draudzēs bija ziedoti apģērbi, apavi gan pieaugušiem, gan bērniem. Ļaudis nu daudzajās pakās, saiņos atrada sev un ģimenei ko noderīgu. Mārtiņa Lutera draudzes ļaudis dāvāja medu, sulas, kompotus un dažādus konservējumus. Daudzi pulcējās pie galdiem, kur varēja sasildīties, malkojot karstu tēju un kafiju, pacienāties ar piparkūkām, smalkmaizītēm. Strauji tukšojās arī Maltas palīdzības dienesta karstās zupas termosi. Ne vienam vien, šķiet, šī bija vienīgā reize dienā, kad var paēst siltu un gardu ēdienu, tādēļ, kad viena porcija bija apēsta, gāja un lūdza vēl, un viņiem tika dots.

Vērojot gan tos, kuri šajā labdarības pasākumā ko saņēma, gan tos, kuri bija ko ziedojuši un dāvāja, varēja just lielu gandarījumu par šo iespēju dalīties un gūt.