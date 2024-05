Jāizdara jūlijā, augusta sākumā

Ja ābeļu zari pilni augļu, tos retina, zarus atbalsta. Sāk novākt ražu. Pēc agro dārzeņu novākšanas brīvajā vietā var sēt dārzeņus otrajai ražai. Sāk norakt sīpolpuķu sīpolus. Puķēm jāizkniebj vai jāizgriež vecie ziedi. Ja rozes atbrīvo no noziedējušiem ķekariem, tās atdara ar ilgu ziedēšanu. Turpina regulāri laistīt balkona augus, tikai jāņem vērā, ka tiem nepatīk auksts ūdens no krāna; jābūt remdenam un nostāvinātam. Ievāc ārstniecības augus. Jāpārstāda zemenes. Vislabāk pagūt to izdarīt jūlija beigās vai augusta sākumā, tad nākamajā gadā gaidāma vislielākā raža.