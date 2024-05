Dara to, kas sagādā prieku

"Brauciet citugad, tad būs apaļa jubileja!" smejas Jaungada dienas jubilāra Jūlija Urmaņa dzīvesbiedre Silvija. Mēs savukārt iebilstam, ka citugad Urmaņa kunga vārds tāpat būs avīzē - "Mūža šūpoļu" jubilāru sarakstā.

"Mani te tā kā tādu Brežņevu šodien uzpucēja un uzstutēja," Jūlijs Urmanis mazliet paironizē par gatavošanos intervijai. Tiesa, nekāds stutējamais viņš nebūt nav - urdīgais, rosīgais gars izpaužas gan vārdos, gan darbos.

Par savas dzimšanas dienas tradīcijām taujāts, Urmaņa kungs atzīst - īsta svinēšana bijusi jaunības gados, kad Vecgada vakarā kopā pulcējušies draugi un visi kopā pavadījuši veco gadu un svinējuši jubileju. Tad apprecējies, arī draugiem radušās ģimenes, un svētki pavadīti katram savā ģimenes lokā. Tā dzimšanas dienas svinības pamazām piekāpušās Jaungada sagaidīšanai. Tikai, sagaidot 50 gadu jubileju, mājās atkal bijusi dzimšanas dienas balle ar radiem un draugiem. Šogad Jūlija radi sarīkojuši viņam dzimšanas dienas svinēšanu jau krietni agrāk - pirms Ziemassvētku gaidīšanas laika un gatavošanās Jaunajam gadam.

"Mūsu mammas pirmo reizi satikās mūsu kāzās," atceras Silvijas kundze. "Un manējā vīramātei esot izbrīnīta jautājusi - vai tiešām Jūlijs dzimis vilcienā?! Izrādās, ka viņš, stāstot manai mammai par savu dzimšanu, bija domājis laika vilcienu, braucot no viena gada otrā."

Tēlaina domāšana un izteiksmīga valoda Jūlijam Urmanim bijusi vienmēr. Tēvs viņam gājis bojā kara laikā, un mātei ar četriem bērniem pēckara gados nācies pamest dzimto Akmeni Lietuvā, lai bēgtu no izvešanas. Tā viņi nonākuši Latvijā. Tā kā bija vecākais dēls, Jūlijam agri nācies sākt pelnīt, un ilgus gadus viņš nostrādājis smagu darbu Brocēnu kaļķu fabrikā. Bet visu mūžu viņu pavadījušas divas skaistas mūzas - dzeja un mūzika.

"Ziemā rakstu par vasaru, bet vasarā, kad karsts, apdzejoju sniega pārslas," Jūlijs Urmanis smaida. Diemžēl jaunībā rakstītais nav saglabājies, tikai tagad akurātā rokrakstā paustās izjūtas vārsmās tiekot krātas. "Man nekad nav garlaicīgi, bet, ja kļūst pavisam skumji, - apsēžos un rakstu."

Mūzika, šķiet, ir Jūlija lielākā mīlestība, jo, kad jautāju - ja būtu dota otra iespēja, par ko viņš gribētu kļūt? - atbilde jau ir gatava: par mūziķi. Silvijas kundze apliecina - vīram esot skaista balss, īsts solodziedātājs, tikai pēdējos gados vairs nedziedot. "Kad bērnībā, ganos iedams, dziedāju, kaimiņi mēdza teikt - ja to puiku var dzirdēt, tad būs lietus! Vēlāk, iedams no Saldus uz darbu, arī mēdzu dziedāt, un arī strādājot parasti dziesma bija mutē," atceras Jūlijs. Tagad viņš priecājas, ka talantu un mūzikas mīlestību pārmantojusi meita Danuta un mazbērni.

"Visu mūžu darīju to, ko liek pienākums, tagad, pensijā esot, daru, to, kas patīk," atzīst jubilārs. Viena no viņa pastāvīgajām uzturēšanās vietām ir mājas pagrabstāvs, kur iekārtota darbnīciņa. Jau daudzus gadus Jūlijs gatavo riteņkapļus - vieglus, ērtus. "Tādus vajadzētu visiem dārzkopjiem. Prieks, ka manu darbu atzīst, kapļi ir iecienīti."

Cita aizraušanās - puķkopība. Jūlija kungam iepatikušās dālijas, un nu jau viņa kolekcijā ir vismaz pusotrs desmits dažādu šķirņu. Katalogos apskatītas un pierakstītas tās šķirnes, ko vēl gribētu redzēt savā dārzā ziedam. Silvijas kundze saka - viņiem katram savs darbs: viņa audzē ziedus pārdošanai, viņš - skaistumam. Vēl pavasaris tiek gaidīts, lai iesētu saulespuķes. Interese par tām radusies pirms dažiem gadiem, kad Zaļā aptieka rīkojusi saulespuķu akciju. Izaugušas garas jo garas, Jūlijs savācis sēklas nākamajam pavasarim, bet ar pārējām pieticis, ko visu ziemu cienāt zvirbuļus un zīlītes aiz loga.

Jautāts, kāds viņam bijis aizejošais gads, Jūlijs Urmanis brīdi klusē. "Manos gados laiku vajag taupīt, nevis uz priekšu tiekties," viņš saka.

Pirmais gājiens, sagaidot jauno gadu, Urmaņu mājniekiem ir... uz mājas lēzenā jumta. No turienes paveroties fantastisks skats uz pilsētu, kura Jaungada atnākšanas brīdī uzzied simtiem salūtu ugunīs. Dzerot šampanieti un vēlot viens otram laimes, tad var arī sajūsmināties par vietu, kur dzīvo.