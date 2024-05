Dzimšanas diena sākas 3.15

TRĪS SVĒTKI - VIENĀ DIENĀ. Solvita Valtere stāsta - kaut gan viņas dzimšanas un vārda diena vienmēr ir brīvdiena, no saviem audzēkņiem ir saņēmusi jaukus apsveikumus.

Saldus specializētās pirmsskolas izglītības iestādes "Cerībiņa" skolotājai SOLVITAI VALTEREI gada pirmā dienā ir arī dzimšanas diena un vārda diena.

"Esam atraduši veidu, kā Jaungada sagaidīšanas priekā neaizmirst arī manas jubilejas. Tā kā esmu dzimusi naktī - pulksten 3.15 -, tad arī tieku sveikta. Jaungada nakts ir īpaša, un vēlā stunda tad pienāk itin ātri," saka Solvita. Bērnībā gan viņai bijis grūtāk samierināties ar to, ka 1. janvāris ir svētki visiem, nevis viņai īpaši. "Bija dāvanas - bet tās saņēma arī citi bērni. Un no rīta visi bija saguruši un miegaini, gatavojās nākamajai - darba dienai, tāpēc brīžiem ilgojos pēc lielākas uzmanības man kā jubilārei."

Pagājušo gadu Solvita vērtē labi - ir bijušas savas veiksmes, savi zaudējumi, kas devuši pieredzi un arī bagātinājuši. Bet strikti plānot nākotni viņa nemēdzot un par nākamo gadu saka: "Gadā ir 365 dienas, 52 nedēļas, 12 mēneši un 4 gadalaiki - šajā laikā var izdarīt daudz labu darbu un cilvēks var piedzīvot daudz jauka."

Jaungada un Solvitas jubileju svinēšanas tradīcijas pamazām attālinoties no "rasolu bļodām un cepešiem". "Pēdējos gados cenšamies kaut kur aizbraukt, ciemoties pie draugiem vai radiem, lai šie svētki mums nebūtu tikai pasēdēšana mājās. Īpaši atmiņā palikusi 2000. gada sagaidīšana. Visi to gaidīja ar lielu satraukumu. Mēs Jaungada naktī bijām Kabiles pilī - neliels draugu pulciņš. Bija tik saviļņojoši, kad pusnaktī debesīs uzvijās salūts! Bet mani pēc pusnakts sveica ar lielu kausu, no kura visi dzērām šampanieti." Arī šogad tiekot apsvērts, uz kurieni doties, - esot vairāki varianti.

Vienu savdabīgu dzimšanas un vārda dienas dāvanu Solvita jau izbauda: "Pasūtām "Saldus Zemi", un ar draugu parasti sacenšamies - kurš to pirmais dabūs izlasīt. Īpaši "karsti" ir sestdienas rītos. Kā dāvanu saņēmu tiesības šogad un nākamgad lasīt avīzi pirmā."