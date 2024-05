Katru gadu raksta atlūgumu, katru gadu nāk atkal

VIENMĒR JAUTRS, ASPRĀTĪGS - tāds ir šis Ziemassvētku vecītis. FOTO - NO ZIEMASSVĒTKU VECĪŠA ALBUMA

"Nekad nerunājiet muļķības par Ziemassvētku vecīti - ka viņš iekrīt caur skursteni vai atlaižas pa gaisu. Bet stāstiet, lai bērns noticētu - jā, viņš patiešām ir," - sacīja Ziemassvētku vecītis, kurš jau daudzus gadus apdāvina Saldus bērnus.

Neminēšu viņa vārdu un uzvārdu - jo arī pieaugušajiem nepieciešams nedaudz pasakas un noslēpumainības. Īpaši - gadumijā.

Bērni vēro

Esmu viņu redzējusi pie vairākām Ziemassvētku eglītēm, un tikai trešajā gadā sapratu: zābaki ir vieni un tie paši... "Jā, tie tagad piederas pie tērpa," - smej sarunu biedrs, "tāpat kā manas saulesbrilles. Bez tām nekādi nevar - bērni tik uzmanīgi vēro, kamēr skaita pantiņu, - skatās un pēta, vai neieraudzīs ko pazīstamu. Esmu pat krāsojis baltu krāsu ap acīm, lai izskatītos sirmāks. Lai varētu novilkt cimdu, vienmēr jāatminas noņemt laulību gredzenu, pulksteni, jo bērni "ķer" visu. Varbūt tajā brīdī nedomā, bet vēlāk tin kamolu atpakaļ un analizē, jo kaut kur dziļi viņos ir neticība," - vecītis saka, ka nekas vizuāli nedrīkst būt neatbilstoši tēlam un... arī realitātei. Šajā dubļu laikā Ziemassvētku vecītis nu nekādi nedrīkst ierasties tīros filcīšos un kur nu vēl ar plastmasas degunu.

Bērns tic vai netic redzamajam - lielā mērā nosaka viņa vecāku attieksme. Ja mamma teiks: "Viņš jau nav īsts, bet ej noskaiti pantiņu," tad bērns arī netic. Saldus vecīša paša mazākie bērni neprātojot - īsts vai neīsts, viņi priecājas par dāvanām, bet vecākajam dēlam gan nācies paskaidrot, kāpēc katru gadu mājās ir balta bārda un tērps, ko redzējis, cik vien sevi atminas. "Tad skaidroju, ka galvenais Ziemassvētku vecītis ir viens, bet pasaule - liela, tādēļ viņam nepieciešami palīgi. Gada laikā viņš noskata pašus labākos cilvēkus un piedāvā viņiem darbu, slēdz līgumu uz Ziemassvētku laiku, vienojas par algu." Un bērns tic, jo darba attiecības taču ir šodienas realitāte. Nenoguris saviem klasesbiedriem stāstot, ka Ziemassvētku vecītis ir īstenība un Latvijā viss notiek ar viņa ziņu.

Jautāts par viņa bērnību, mans stāstītājs saka: neesot bijis ne vecīša, ne Ziemassvētku brīnuma. Audzis ģimenē, kas skaitījusies "ļoti pareiza", no ārpuses - ideāla, par to priecājušies visi citi. Iekšēji ģimenes dzīve nav bijusi tik sterila un "pareiza". "Neatceros, ka es būtu ņemts klēpī, ka man kāds lasītu pasakas, ar mani parunātos. Es dzīvoju, nepārtraukti domādams - kā ir smuki, kā nav smuki. Kritērijs bija - ko par to cilvēki domās?" Toties, kad izauga, vecītis izvēlējās citus dzīves kritērijus: "Ir sanācis, ka es visu mūžu daru pretēji tam, kā bija man."

Stāsts ir par izjūtām

Paša bērniem arī Ziemassvētku vecītis nes dāvanas - cits, bet viņš nekad neienāk iekšā dzīvoklī. Vecākais bērns vienmēr skatoties pa logu un gaidot, un katrreiz arī notic - vecītis bijis. Reiz dāvanas bijušas saliktas uz palodzēm, un, izrādās, tajā brīdī ielā pazibējuši cilvēki rūķu cepurēs. Viņš tos redzēja aizejam.

"Vienugad atkal es kopā ar dāvanām skolas bērniem ieliku maisā arī ģimenes dāvanas, bet aizejot pie durvīm izņēmu ārā. Kad atgriezos - vecītis atkal jau bija bijis... Šogad pirmoreiz bērns bija sagādājis dāvaniņas arī pats - acīmredzot no patērētāja kļūst par devēju," - tā esot tīra patiesība, ka Ziemassvētku stāsts nav tikai par sarkano vecīti, bet galvenokārt - par izjūtām. "Mūsu mājās pirms katriem svētkiem sekcijas plauktā tiek liktas zīmītes, un tajās jābūt vismaz trim variantiem - ko vēlas saņemt dāvanā. Viena vēlēšanās no trim noteikti piepildās."

Jābūt kustīgam, jautram

"Katru gadu es sev solos, ka to vairs nedarīšu, bet, kad pienāk Ziemassvētki, kaut kas mani atkal velk," - skan atzīšanās. "Taču Ziemassvētku vecīša darbu nedrīkst uzskatīt par profesiju. Es eju tikai pie labi pazīstamiem cilvēkiem un draugiem. Un nekad mērķis nav bijis nopelnīt. Man dažādi pasaka paldies, bet vecītis esmu tikai bērnu un prieka dēļ."

Pirmie Ziemassvētki, kad mūsu stāsta varonis pārģērbās par vecīti, bijuši pārmaiņu laikā - kad cilvēki atteicās no Salatēva garā mētelī un sāka gaidīt Ziemassvētku vecīti. Viņš apģērbies šādi - lielā uz otru pusi apgrieztā aitādas kažokā, ar pakulu bārdiņu, apjozis tautisku jostu. Pats smej - kā Ķērpītis, varbūt - mežsarga un Rūķa krustojums. Jo Latvijā ārzemju filmas vēl neiepludināja, īsti nezināja, kādam jāizskatās. Tolaik liela bijusi folkloras kopu ietekme, tāpēc arī šis Ķērpītis. Tagadējais Ziemassvētku vecīša sarkanais tērps ir speciāli darināts, pielāgots un ērts. Šajās dienās gan atrodas ķīmiskajā tīrītavā.

Tikpat atbilstošam jābūt tēlotājam, jo sen pagājuši laiki, kad pie bērniem varēja ienākt nopietns vīrs un jautāt: "Nu, bērni, mani gaidījāt?" Viņi taču var pateikt: "Nē, negaidījām!" "Un dāvanas gribat?" "Nē, negribam!" Ko tad? Vecītim ir jābūt jautram, kustīgam, ir jāprot tas pats, ko prot bērni, un pat vēl vairāk nekā bērni. Ir jāaicina spēlēs, bet vairs nevar ap eglīti iet kasdārzā. Ir jāzina, ko viņi mācījušies skolā, lai, to pajautājot, varēt pārsteigt un iepriecināt.

Mazajiem ir ļoti svarīgi saprast, ka vecītis ir ar miesu, asinīm, tāpēc rotaļās jāļauj sev pieskarties, jāsadodas rokās, ja nepieciešams - lai kaut aptausta muskuļus.

Žagarus nenes

Nevis katru gadu jāmaina "repertuārs", bet katru reizi - saka vecītis. Jautāju par humoru - jo viņa izdarības, rotaļas ar bērniem pavada sulīga, joku pilna valoda, tā ka šī ciemošanās vecākiem skatītāju vietās ir īsta izrāde, baudījums. "Neko speciāli negatavoju, un humors - tas dzimst tajā brīdī. Ko es nevaru bez tērpa pateikt, to pasaku tad. Tajā mirklī nerunāju es, bet viņš. Godīgi sakot, ejot pie bērniem, es nezinu, ko viņš teiks, kas viņam būs prātā. Dažreiz skolotājas pabrīdina - klasē ir tādi bērni, kuriem būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Es viņus uzrunāju ar vārdu spēlēm, aizrādu ar joku, draudzīgi pavelkot uz zoba. Pirmajā mirklī viņi vēl vairāk grib izrādīties, bet pēc desmit minūtēm jau vairs "neizlec", ir iekļāvušies kopējā noskaņā, tad es uzslavēju, izceļu, un viņiem vairs negribas būt izaicinošiem."

Pieaugušajiem gan esot kāda nelāga vēlme, kas nāk līdzi no veciem laikiem. Reiz sieviete sarakstā norādījusi uz atsevišķiem uzvārdiem un likusi, lai tos publiski nosauc. To vecītis nekad nav darījis - daudzu cilvēku priekšā pazemojis bērnu. Ja bērnam, kaut arī viņš jau pusaudzis, atkārtos, ka ir slikts, tad arī pats sāks tā domāt un ticēs, ka tiešām nekam neder. Tāpēc labāk - kaut ko iečukstēt ausī, bet ne kauninot.

Citi pieaugušie grib, lai nāk ar žagariem. Arī to vecītis nekad nav darījis un nespēj saprast - kāpēc tāda tieksme piekaut? Vai gribas, kā bija kādreiz - pie "labajiem" bērniem Salavecis nāca ar dāvanām, pie "sliktajiem" - ar žagariem. Bet vai kāds ir redzējis, ka bērnus pēra?

Citu negatīvu emociju šis hobijs nesagādā. Šogad gan, kad televīzija stāstīja par Rīgas skolā piekauto un vajāto Ziemassvētku vecīti, kļuvis skumji - kādam riskam sevi pakļauj nevainīgs Ziemassvētku vecītis. Viņš nevar zināt, kas notiks, kad būs iznācis no klases, no skolas.

"Es gan īsti nepiekrītu, ka tā ir tikai reklāmas sliktā ietekme. Jo tie, kas reklāmu taisīja, nedomāja, ka bērni kausies. Viņi varbūt nepārzina pusaudžu psiholoģiju, bet tikai zina, kā dabūt masas savā pusē. Tomēr tīņi uztvēra savādāk. Es nedomāju, ka viņi tieši gribēja piekaut šo vecīti, bet gan - parādīt, ka uz reklāmu ir reaģējuši. Viņi nespētu paskaidrot, kāpēc tā darījuši, un tas arī būtu saprotami," - vecītim gan ir jautājums - vai skolā bez bērniem un vecīša neviena cita cilvēka vairs nav? Kas tā par skolu?!

Visam nevajag naudu

Viena notikuma dēļ noteikti neesot jādiskutē par to, vai vajadzīgi Ziemassvētku vecīši. Viņi taču atnes prieku! Arī paši attīroties - to, ko ikdienā pa gadu nevarot izdarīt un pateikt, novēlēt, to var pie eglītes. Kaut vai izteikt komplimentu kādai kolēģei, ja nepietiek drosmes citkārt.

Ko viņš novēl nākamajā gadā? To, kam nav nepieciešama nauda un kas vienmēr piepildās, - tā ir sapņošana! "Ja visu gadu par kaut ko ļoti ļoti sapņo, tas piepildās. Un, lai justos labi sapņojot, nevajag ne naudu, ne mantu, pat ne laiku, ne vietu un apstākļus - vienmēr var pasapņot. Lai cilvēki sapņo un nebaidās drusciņ būt bērni! Ja kādreiz saskrien asaras acīs, ja vēl saviļņo Ziemassvētku vecītis un brīnums, un bērna darināta dāvana, - tad viss ir labi."