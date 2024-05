Noslēdzies zīmējumu konkurss

Next

Konkursam Gaidām Ziemassvētkus saņēmām daudz skaistu zīmējumu.

Priecājamies, ka bērni aktīvi atsaucās, zīmēja un savus darbus sūtīja mums. Visvairāk saņēmām no nīgrandniekiem, kuri savus zīmējumus sūtīja no Nīgrandes bibliotēkas, kā arī 5 un 6-gadīgi bērni no pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte grupas Mārīte. Viņi bija zīmējuši uz atklātnes, glīti noformējuši un paši parakstījuši.

Kolektīvā lozējām, kuram tiks dāvanas par piedalīšanos konkursā. Izkrāsojamu somiņu un īpašus zīmuļus redakcijā līdz 2019. gada 15. janvārim var saņemt Alekss Rimovičs (6 gadi) no Mārītes, Antra Viežauska (9 gadi) no Nīgrandes un Dagmāra Pole (8 gadi). Apsveicam!