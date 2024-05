Fotoobjektīvā — barotavas

PAŽOBELĒ KARTUPEĻU GROZĀ, kas izpīts no alumīnija stieplēm un no augšas daļēji apsegts ar stipri palietotu pītu saldumu trauku, trauciņā var droši bērt barību mazputniņiem, lai to nenozagtu lielāki putni. Zirņu pagasta lauku sētā saimnieks sacīja, ka zīlītes un citi sīkie putniņi grozā līst nebaidās, jo labi redzama situācija apkaimē. Žagatas gan ir gudras, viltīgas un attapīgas. Kāda pamanījusies caur groza spraugu izķeksēt barotavā ieliktu tauku pikuci.