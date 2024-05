Kolekcijas dzīvais eksponāts

Pirms vairāk nekā gada saldenieku Pīrāgu dzīvoklī radās jauns iemītnieks - Lora - maza bruņurupuce, ko mamma Dacei atveda no Rīgas zooveikala. Kopš tā laika mazulīte (12 vai 13 gados Lora ir bruņurupuču mazulis) kļuvusi par visu mājinieku mīluli un lutekli.

Mielojas ar augļiem un dārzeņiem

Dace stāsta, ka vecākiem esot lūgusi mazu sunīti, bet tētis iebildis - ģimenē visi aizņemti cilvēki, kurš spēs veltīt sunītim pietiekami uzmanības? Un diezin vai sunim dzīvoklis daudzstāvu namā ir piemērotākā dzīvesvieta. Tā izlēmuši iegādāties bruņurupucīti. Lora ir Vidusāzijas bruņurupucis, tās ciltsbrāļi ir tuksneša un džungļu iemītnieki, to mūžs sniedzas simt un vairāk gadu garumā. Kā jau mazulītei, Lorai patlaban ir intensīvas augšanas laiks. 2001. gada 25 jūlijā, kad to atveda no Rīgas, svērusi 160 gramus. Ziemassvētkos atkal nosvērta, nu jau tai bija 420 gramu. Līdz ar svaru auguši arī izmēri - no 11x11,5 centimetriem Lora izaugusi līdz 15x15 centimetru izmēriem.

Lora nesūdzas par apetītes trūkumu. Dace rāda sarakstu, kādu pārtiku bruņurupučiem drīkst izēdināt, un tas ir diezgan garš - salāti, tomāti, banāni, kartupeļi, siers, olas, ķirbji, kivi, mandarīni, biezpiens. Drīkstot dot arī biezputru. Ēdienam parasti pievieno arī sauso pārtikas kaļķi, lai Lora varētu audzēt savas bruņas. Tā kā bruņas lobās, Lorai tiek arī sava veida kosmētika - ar otiņu tiek ieziesta olīveļļa, lai Loras "āda" nesažūst. Lai gan literatūrā esot sacīts, ka "eļļošana" bruņurupučiem sagādā labsajūtu, par Loru to nevar teikt - viņai procedūra šķiet viena no nepatīkamākajām. Tāpat kā vannošana, kura retumis nepieciešama, lai dzīvnieks atbrīvotos no zarnu parazītiem. Lora cenšas pēc iespējas ātrāk izrausties no bļodas ar silto ūdeni. Ja īpašas dusmas un nepatika pret kaut ko, pat palecas un šņāc. Bet prieku Lora izrāda, kustinot mazītiņo astīti, kas tikko redzama no bruņu apakšas.

Nācies arī interesēties Zooloģiskajā dārzā, vai Lorai nepieciešams manikīrs. Izrādās, dzīvniekiem savvaļā nadziņi nodilst dabīgi, bet mājās audzētiem bruņurupučiem ik pēc laika nepieciešams apgriez nagus, esot pat īpašas šķērītes.

Reiz tepat Saldū veikalā redzējuši arī bruņurupuču puisīti un klusībā apsvēruši: varbūt Lorai būtu draugs. Taču tas izskatījies slikti kopts un nebija zināms, vai Lorai draugs patiktu.

Opim piesaka badastreiku

Lora pazīst savējos, bet, ja tuvojas kāds svešs, mazā galviņa ar nedaudz skumjo "sejiņu" pazūd zem bruņām. Lai gan literatūrā esot rakstīts, ka bruņurupuči nedzird, savējos Lora pazīst. Reiz, kad ģimene bija devusies ceļojumā, nedēļu par bruņurupucīti rūpējās opis. Bet Lora pēc mājiniekiem tik ļoti skumusi, ka neēda. Kad mājinieki pārradās, Loras pirmais darbs bija krietni paēst. Dzeramais ūdens viņai nav vajadzīgs. Sākumā to nezinājuši un brīnījušies, ka ūdens trauciņā Loru neinteresē. Vēlāk, kad jau sakrāta un izlasīta dažāda literatūra par bruņurupuču kopšanu, uzzinājuši arī, ka šiem dzīvnieciņiem pietiek ar sulīgiem augļiem, dārzeņiem.

Dabā bez ēšanas bruņurupuči iztiek vairākus mēnešus. Lorai vakariņām tiek servēti pat vairāki ēdieni - rīsi, salāta lapa, tomāta šķēlīte, un viņa izvēlas, kas tobrīd garšo visvairāk. Esot pat tik izlutināta, ka vislabprātāk ēdienu bauda, pirkstos pasniegtu. Tad gan jāuzmanās, ka netīšām ar savu aso knābjveidīgo muti neiekniebj pirkstā.

Lorai ir savs neliels stiklots namiņš, ir savas iemīļotas vietas istabā, kur viņa mēdz uzturēties, ir sava guļvieta un tualetes nokārtošanas vieta. Vislielākais satraukums ir, kad Lora pazūd - nolien kādā vietā, kur parasti nemēdz uzturēties. Viņa nav nekāds neveiklais bruņurupucis - ja grib pārvarēt kādu šķērsli, nostājas uz pakaļkājām un cenšas uzrāpties. Esot pat rāpusies pa kāpņu pakāpieniem. Ja ir kāds mērķis, Lora ar savām kājelēm skrien visai veikli.

Piemērojas mājinieku dienaskārtībai

Bruņurupucīte ir siltummīle, un labsajūtai nepieciešams vismaz 25 grādu siltums. Ja laiks aukstāks vai ir ļoti karsts, Lora labprātāk guļ. Dzimtenē viņai būtu arī ilgs miega periods - pāris mēnešu, bet Saldus dzīvoklī tā neguļ ziemas miegu. Parastā kārtība - pēc vakara ēdienreizes ap deviņiem Lora dodas gulēt un mostas nākamās dienas pievakarē, kad mājinieki sāk pārrasties no dienas darbiem. Tad Lora izstaigā istabas, pēc tam gaida vakariņas. Brīvdienās, kad mājinieki nekur nesteidzas, Lora sāk savas gaitas no rīta sāk līdz ar pārējiem. Viņa noteikti jāpaņem rokās, jāsamīļo. Īpaši viņai garšo zemenes, un vasaras vidus ir mīļākais gadalaiks, kad kārums tiek pasniegts bieži. Zem Ziermassvētku eglītes Lorai bija sava dāvana - svaigas zemenes. Tāda pati dāvana viņai bija arī iepriekšējos Ziemassvētkos.

Mājinieki smejas, ka Lora apvēlusies. Kad mamma to vedusi no Rīgas, Rīgā zālienā saplūkusi cūkpienes. Pēc mirkļa kastītē dzīvnieks skrāpējies - lai dod vēl. Bija izkāmējis. Dzīvoklī skriešus meties pakaļ salāta lapai. "Vēlāk uzzinājām, ka pasaulē tiek rīkotas bruņurupuču skriešanās sacensības. Lora, dzenoties pakaļ salāta lapai, noteikti būtu viena no līderēm."

Vasarā saulainās dienās Lora tiek iznesta ārā pastaigāties. Pastaiga gan nedrīkstot būt ilgāka par stundu. Tad Lora čāpo pa zālienu, izvēlēdamās sev ko garšīgu - cūkpienes, āboliņa lapiņas. Viskaitīgākais ir aukstums un caurvējš. Dzīvnieks var saslimt ar plaušu karsoni, un vai dakteris zinās tādā situācijā palīdzēt?

Rodas jaunas aizraušanās

Ģimenē ļoti iecienītas pārraides par dzīvniekiem, it īpaši - par bruņurupučiem. Reiz redzējuši raidījumu, ka Spānijā šādus bruņurupučus meklē īpaši apmācīti suņi. Pēc tam pētījuši Loras bruņas un atraduši vairākās vietās nelielus iespiedumus. Varbūt viņa reiz bijusi suņa zobos?

Bruņurupucīte pamudinājusi arī uz jauniem hobijiem. Nule Dacei skolā bija jāmācās izšūt spilventiņu. Un kas uz tā tika izšūts? Protams, bruņurupucis. Līdzās citām kolekcijām, ko veidojuši tētis un mamma - zvaniņu, karotīšu un dažādu valstu karodziņu -, veidojas Daces suvenīru kolekcija. Tajā jau ir krietni daudz eksponātu, protams, bruņurupucīši visdažādākajos veidos, no dažādiem materiāliem un dažādu lielumu - kuloniņš, maza rotaslietu kārbiņa, krājkasītes. Nu, braucot uz citām valstīm, tiks meklēti līdzīgi suvenīri.

Nule Pīrāgi izlasījuši, ka katram gadam ir savs laimes simbols, savs talismans. Šogad tas ir bruņurupucis. Vēl sacīts, ka mājās, kur mīt bruņurupuči, šogad esot svētīgs gads.