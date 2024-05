"Visiem pateikties nevaram, mēs izvēlamies bērnus."

Rubas pamatskolas kolektīvs Draudzīgā aicinājuma fonda konkursam izvirzīja savus draugus - INESI un ARNI SOTNIEKUS, veikala "Ūdri" īpašniekus. Viņiem piešķirta Draudzīgā aicinājuma medaļa un goda diploms nominācijā "Mecenāts".

Skolā atminas: sadarbība ar Sotniekiem sākās, kad viņi Ziemassvētkos sagādāja lieliskas paciņas labiniekiem. "Mēs tās pasūtījām "Ūdru" veikalā par noteiktu summu, un pamazītēm gadu no gada viņi lika paciņās iekšā vairāk gardumu, nekā bija pasūtīts," - tā 7. klases audzinātāja Ruta Arne. "Šogad arī - paciņas bija tik lielas, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka tās nemaksā tikai divus latus vien, arī bērni to saprata."

Bet vienugad Inese un Arnis uz skolu bija uzaicinājuši cukura vates izgatavotāju. Kamēr notika eglītes koncerts, tas atbrauca un uzkārtojās, bet pēc tam bērni apbrīnā vēroja procesu, kā vate tiek gatavota. Ne mazums skolēnu šo saldumu baudīja pirmoreiz. Vienam otram tas bijis vislielākais piedzīvojums tajos Ziemassvētkos.

"Sotnieki ir skolai dāvinājuši daudz kvalitatīva dažādu izmēru papīru un arī iedibinājuši dažādas nominācijas, kas joprojām saglabājušās," - stāsta skolas direktore Inita Volberga. "Šajā gadā balvu "Labākais pedagogs" nolēmām piešķirt labākajam jaunajam pedagogam, kas tikko sācis strādāt. To saņēma Sintija Žukovska, viņa ir arī mūsu skolas absolvente. Skolotāja jutās pārsteigta un pagodināta."

Balva "Labākā klase" vēl guļ kāda galda atvilknē, jo uz aploksnes rakstīts - "Tikai pavasarī". Prēmiju skolas labākā klase saņēmusi arī divus iepriekšējos gadus. To nedrīkst izpirkt kārumos, bet par šo naudu jādodas pārgājienā vai ekskursijā - tāds ir dāvinātāju novēlējums.

"Pagājušogad manējie bija labākie, un viņi devās pārgājienā, kas bija viņu sapnis, - trīs dienas gar Amatas krastu, garām Zvārtas iezim..." - smaida skolotāja Arne. "Kā gan savādāk lauku bērni būtu to piedzīvojuši? Dažam no viņiem vienīgie ģimenes ienākumi ir bērna nauda un daži lati vēl. Un cik laimīgi viņi bija, kad ceļu pieveica. Bija arī asaras un sāpes, bet tas vienalga ir viņu skaistākais piedzīvojums."

"Ūdru" veikala īpašnieki nesavtīgi sponsorē arī popielas pasākumus, bet visos svētkos, kas skolā tiek atzīmēti, vienmēr pieved kūkas. "Kādreiz pat jūtamies neērti - jo nezinām, kā viņiem pateikties. Vien ar pliko paldies. Bet arī par to viņi ir priecīgi, īpaši - kad bērni un vecāki aiziet pateikties uz veikalu," - saka direktore. "Arī šogad Ziemassvētkos visām klasēm bija garšīgas viņu dāvinātas kūkas. Es šo cilvēku priekšā varu noliekt galvu, jo viņi paši knapinās. Mums Rubā taču ir seši veikali! Un visi turas. Bet vienalga - ja mums kādreiz brauc ciemiņi, mēs klājam galdu un pasūtām puķes, Inese atsūta vēl papildus - lai būtu ziedi arī skolotāju vāzēs. Viņai ļoti patīk ziedi."

Dāvināja arī vecaistēvs

Matemātikas skolotāja Anna Zuide pārliecināta: ideja atbalsīt savu skolu ir pārmantota, jo savulaik Arņa vecaistēvs Arnolds Dargevics ir sācis dāvināt Rubas skolai. "Vecaistēvs Arni skoloja un audzināja un acīmredzot atdeva mazdēlam savas pozitīvās emocijas," - domā skolotāja. "Kad es sāku strādāt 50-os gados, toreiz nebija pieņemts šad un tad skolu atbalstīt, bija tradīcija sveikt izlaidumā. Dargevics bija no tiem, kas katrā izlaidumā par saviem līdzekļiem katram absolventam dāvināja grāmatu. To viņš darījis arī Ulmaņlaikos un turpināja, kamēr vien finansiāli spēja. Pats izlaidumos nepiedalījās, bet dāvanas atsūtīja."

Arnis ir bijis Rubas skolas skolnieks. A. Zuide saka: bija labestīgs zēns. "Viņš bija gudrs un, kā parasti gudrie, - gribēja arī nedaudz paslinkot. Bet, tā kā vecvecāki pietiekami stingri audzināja, kļūdas vienmēr lika arī izlabot."

Ideja pieder Arnim

Kad ierodos "Ūdros", Rubā ir tikai Inese, no tiesas apmulsusi gan par manu apmeklējumu, gan arī par to, ka ieteikta balvai un tā ir piešķirta. "Mēs nekad neesam darījuši pateicības dēļ..." - viņa saka. "Ideja pieder Arnim. Pirms trim, četriem gadiem viņš ierosināja: "Piešķirsim labākajiem skolēniem apbalvojumus!" Laba doma - es piekritu. Tad likās, ka biznesā labi veicas un varam naudu atlicināt. Tā kā paši esam to izdomājuši un iesākuši, vairs nevaram pārtraukt - varbūt bērni gaida Ziemassvētku pārsteigumu? Kaut šogad Rubas veikalniekiem vairs tik labi neklājas, un mums arī grūtāk."

Inesei skola nav sveša, ne tikai tāpēc, ka divu dēlu mamma. "Esmu izmācījusies un uzsākusi strādāt par skolotāju, bet mans vīrs jau no laika gala negribēja, ka to darbu daru. Rīgas skolā sapratu, ko nozīmē skolotāja darbs. Ka nav ne ģimenes, ne arī kā cita, ir tikai skola."

Kad aizsaulē aizgāja Arņa vecāmamma un vecaistēvs lielajā Rubas mājā palika viens, Arnis un Inese atnāca pie viņa dzīvot. Liktenis iegrozīja arī tā, ka toreizējā dzelzceļnieku veikalā aicināja darbā pārdevēju un sagādnieku, tad abi kļuva par veikalniekiem. "Un es esmu ļoti apmierināta, kaut arī savā profesijā nestrādāju," - atzīst Inese.

Sotniekiem ir divi dēli. Kaspars, kas savulaik ir mācījies Rubas skolā, tagad neklātienē studē Policijas akdēmijā un strādā. Vidusskolnieku Kristapu vecāki ievadīja hokejā, un nu viņam jau ir liela starptautisku spēļu pieredze komandā "Aisbergs". Ziemassvētkos esot aizvadījis spēles Šveicē. Apvienot mācības ar sportu ir smagi - neslēpj mamma. Jaunajam hokejistam ir bijis sponsors, bet tagad tas nozudis, tā ka vecākiem ir pietiekami daudz izdevumu arī sportā. Bet, kamēr vien varēs dēlam līdzēt, lai tikai sporto - tā Inese.

"Mani izaudzināja vecāmāte. Nekā jau netrūka, tomēr es izjutu mātes un tēva trūkumu - viņi aizbrauca peļņā uz Krieviju un bija tur ilgi. Tāpēc es bērniem nevaru atteikt... Rubā ir traki. Ir daudz tādu ģimeņu, kam klājas ļoti grūti, es pat nesaprotu, kā viņi iztiek. Tad liekas, kaut arī cīnies no rīta līdz vakaram, - ka tev tomēr ir vairāk. Lai tiek otram, kam nav vispār..."

Sotniekiem ir arī vecātēva zeme. Pirms gadiem domājuši, ka strādās tajā. Bet - ja nav savas tehnikas, tā esot pilnīga nulle. Kolhoza laikā prātā nenāca, ka ar kaut ko tādu varētu nodarboties. "Tāpēc labāk lai šajā zemē strādā cilvēki, kas grib un var," - Inese saka, ka viņi to nevar "pacelt". "Kaut arī saprotam: ar veikalu vien vairs iztikt nevar. Rubā nav vajadzīgi daudzi veikali. Kādreizējā peļņa tagad ir jādala uz visiem veikaliem, jo naudas cilvēku kabatās vairāk nepaliek."

Bet, kamēr būs, kas atbalsta Sotniekus, un "Ūdros" būs pircēji, tikmēr skolēniem būs pārsteigumi - sola Inese. "Ielūgums, diploms un medaļa - tas ir arī Rubas pagasta iedzīvotāju nopelns. Ja viņi mūs neatbalstītu, mēs arī nevarētu dot. Visiem nevaram pateikties, mēs izvēlamies bērnus."

Jautāta, ko novēl savai ģimenei, Inese Sotniece saka: vispirms jau veselību. Vēl - lai būtu laime, prieks un saticība. "Pašlaik dēli brauc pie mums. Kaut arī neesam nekāda paraugģimene, kaut ko laikam viņiem esam iedevuši, ja jau viņi brauc uz mājām... Arī viens otru brāļi ļoti mīl. Lai viņiem saglabājas šī mīlestība un sapratne," - mamma smaida, ka katrs jau savai ģimenei grib to labāko. "Vēl man gribas, lai arī citi Rubā būtu materiāli situētāki un mēs varbūt piedzīvotu laikus, kad sponsori vairs nebūtu vajadzīgi, - ka cilvēkiem pašiem visa pietiek."

Pateicas 7. klase

Lauris Šīre: "Dāvanas saņemot, man vienmēr ir lieliskas izjūtas. Tādas pašas arī, atminoties pārgājienu - Āraišu pili, Amatu, iezi. Rubā nekā līdzīga nav. Es novēlu, lai Sotniekiem veicas tāpat, kā līdz šim."

Madars Maurags: "Es arī gāju pārgājienā. Tajās vietās nebiju bijis un domāju, ka citādi nez vai būtu turp aizbraucis. Es novēlu, lai mūsu labvēļiem izdodas viss, ko viņi ir iecerējuši."

Lita Maklere: "Viņi ir superīgi cilvēki, vairākos Ziemassvētkos ir atbalstījuši skolu. Tādi cilvēki līdz šim nav bijuši. Es novēlu - lai viņiem ir tik daudz naudas, ka var arī atlicināt skolai. Nevar teikt, ka viņiem klājas vislabāk mūsu pagastā. Ir arī citi veikali, tie ir pat bagātāki. Es prātoju - kāpēc tieši viņi dāvina skolai?"

Jurgita Palecka: "Man liekas interesanti - katru gadu mums ir lielas pakas un katrai klasei tiek uzdāvināta kūka. Kad pagājušogad mūs apsveica kā labāko klasi, bija ļoti patīkami. Ja es būšu uzņēmēja, kad izaugšu, domāju, ka atcerēšos, cik ļoti skolēniem patīk saņemt dāvanas. Lai Sotniekiem veicas, pat vēl labāk nekā līdz šim!"

Elīza Apriķe: "Pārgājienā bija daudz skaista, apmeklējām arī Kārļa zivjaudzētavu. Es priecājos par tiem cilvēkiem, kas mums šo pārgājienu dāvināja. Lai viņi kāpj uz augšu!"

Skolotāja Ruta Arne: "Es domāju, ka Inese un Arnis ir paši gaišākie cilvēki Rubā. Viņi bieži interesējas par manējiem skolēniem, ir jautājuši, vai arī šogad septītie būs nominācijas "Labākā klase" ieguvēji. Tad man nākas sarkt un teikt, ka nē, laikam nebūs, bet varbūt nākamgad būs.

Viņiem vēlu augšupeju visās dzīves jomās. Lai ir laimīgi un laimīgi audzina savus abus dēlus!"