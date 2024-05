Acis un dators

Pēdējos gados arvien vairāk laika cilvēki pavada pie datora, jo to izmanto ne tikai darbā un skolā, bet bieži vien - arī brīvajā laikā, strādājot mājās. Taču darbs pie datora izraisa redzes sarežģījumus.

Bērni pie datora

Dažās ģimenēs tā kļuvusi par problēmu Nr.1. Spēlējot datorspēles, bērns veic apmēram 4000 acu kustību stundā. Ļoti bieži tās ir sarežģītas, jo acīm jāšaudās no vienas ekrāna malas uz otru. Uzturoties pie datora ilgāk par 20 minūtēm, redze iefokusējas ekrāna attēla līmenī. Ja pēc ilgāka laika bērns cenšas pārfokusēt redzi, tālāk esoši objekti šķiet neskaidri.

Datorspēļu laikā bērna acu plaksti kustas retāk, jo nemitīgi jāseko līdzi ekrānā kustošajam objektam. Normāli cilvēks acis mirkšķina 15 - 20 reižu minūtē, datorspēļu laikā tas notiek uz pusi retāk, tādējādi acis netiek apgādātas ar tām nepieciešamo mitrumu. Datorspēļu faniem nereti var novērot piesarkušas acis.

Biežas atkārtotas kustības ar peli var veicināt rokas iekaisuma rašanos, nepareiza sēdēšana var slikti ietekmēt muguru un kaklu. Nereti dators mājās tiek novietots tur, kur ir brīva vieta, tadējādi ietekmējot bērna veselību (piemēram, mugurkaula deformācija, diskomforta sajūta, slikts miegs).

Veselības sarežģījumu biežākie cēloņi

1. Nekvalitatīvs attēls uz ekrāna - netīrs, putekļains ekrāns vai tā filtrs. Putekļu uzkrāšanos nosaka elektrostatiskais lauks, kuru var samazināt, notīrot ekrānu ar antistatiskiem līdzekļiem, salvetēm vai vismaz ar mitru salveti. Ekrāniem ir regulējama attēlu kontrastainība un gaišums, to var piemērot darba raksturam, apgaismojumam un darbinieka individuālajām īpatnībām.

2. Nepareizi izvēlēts attālums (pārāk liels vai mazs) no acīm līdz ekrānam, dokumentu turētājam un klaviatūrai. Zīmju izmēram uz ekrāna un atstarpēm starp tām jābūt pietiekami lielām, lai teksts būtu viegli salasāms no optimālā darba attāluma - 60 cm (plus - mīnus 15 cm). Ja ekrāns tiek lietots galvenokārt teksta apstrādāšanai, ieteicams izmantot tumšus burtus uz gaiša fona. Vēlams, lai ekrāna augšējā mala atrastos acu augstumā vai nedaudz zem tās, attālums no acīm līdz klaviatūrai un dokumentu turētājam ir vienāds ar attālumu no acīm līdz ekrāna centram.

3. Piemērota telpas apgaismojuma izvēlē jāņem vērā darba uzdevums (lasīšana no ekrāna, teksta ievadīšana, darbs ar klaviatūru u.c.) un darbinieka individuālās redzes īpatnības. Ieteicamā apgaismojuma intensitāte ir 200 - 500 lux. Ja darba laikā jālasa drukāts teksts, darba vietu aprīko ar regulējamu galda lampu. Apgaismojuma avotiem jāatrodas ārpus darbinieka tiešā redzes lauka, gaisma nedrīkst spīdēt tieši ekrānā un darbinieka acīs.

4. Atspīdumi un apžilbinājumi, kas rodas no nepareizi novietota, nenoregulēta ekrāna vai gaismas ķermeņa. Gaismas stari no logiem nedrīkst spīdēt tieši ekrānā, tādēļ ieteicams ekrānu novietot perpendikulāri logam, kurš būtu jāaprīko ar žalūzijām vai aizkariem. Darba virsmām vēlami matēti materiāli. Pacentieties ekrānu novietot tā, lai tajā neredzētu sevi, telpas iekārtojumu, atspīdumus, citus datorus. Spīdumu samazināšanai var izvēlēties displejus ar pretatspīdumu pārklājumu.

5. Nekoriģēta redzes patoloģija vai nepareizi izvēlētas brilles. Kontaktlēcas lietojamas tikai tad, ja, ilgstoši strādājot, nerodas veselības sarežģījumi. Vecumā pēc 40 gadiem, rodoties pirmajām sūdzībām par redzes pasliktināšanos (vecuma tālredzību), ieteicams izvēlēties brilles, kas dod iespēju ērti saskatīt klaviatūru, tekstu, monitoru 40 - 75 cm attālumā. Ieteicams, lai briļļu lēcas būtu pārklātas ar pretatspīduma (antireflekso) pārklājumu, t.s., dzidrinātās lēcas, kas nodrošina gaismas caurlaidību virs 98% un novērš nevēlamus starojumus. Informējiet acu ārstu, ka strādājat ar datoru.

6. Darba laika organizācija. Nav ieteicams strādāt pie datora bez pārtraukuma ilgāk par 2 stundām. Īsi, regulāri pārtraukumi ir daudz efektīvāki nekā gari un neregulāri. Darba process pie displeja jāplāno, lai mainītos veicamā darba raksturs. Ja veic datu nolasīšanu no ekrāna, darba pārtraukumos jāizvairās no redzes piepūles. Ieteicami dažādi vingrojumi, izkustēšanās.

Ievērot BBB principu (angļu val.) - B (blink - mirkšķināt) acu mirkšķināšana nevar būt reta; B (breath - elpa) neaizturēt, neapgrūtināt elpošanu; B (break - starpbrīdis) pārtraukumi atpūtai.

Ideālais darba ritms ir ik pēc 20 darba minūtēm taisīt 20 sekunžu pārtraukumu. Šajā laikā piever acis vai skatās tālumā. Var novietot pie sienas 4 - 5 metru attālumā kādu iedvesmojošu saukli ar tik lieliem burtiem, kuri atbilst jūsu redzes asumam, un ik pēc 20 minūtēm to izlasīt 1 - 3 reizes, lai atslābinātu acis. Strādājot ar datoru, rodas pārejoša tuvredzība. Viss, uz ko mēs skatāmnies tuvāk par 5 metriem, cilvēka acīm ir slodze. Bet tas, kas atrodas tuvāk par 40 centimetriem, ir izteikta pārslodze. Redzes nogurums uzkrājas nedēļas garumā, pieaugot fiziskajam nogurumam, kuru negatīvi ietekmē motivācijas trūkums, neinteresants darbs un cilvēka attieksme pret veicamo darbu.

7. Zems gaisa mitrums telpā. Ieteicamais gaisa relatīvais mitrums ir 40 - 60, vēlamā gaisa temperatūra 22o (plus - mīnus 2o). Pārāk sauss un karsts telpas gaiss veicina "sausās acs sindroma" attīstību.

8. Ir nevēlama putekļaina telpa.

9. Piemērots darba vietas iekārtojums: labs, regulējams krēsls (tā augstums, roku balsti, regulējama atzveltne), ja nepieciešams - kāju paliktņi - soliņi (ja pēdas neskar grīdu).

Ja cilvēks savā darba vietā strādā pie datora, darba devējam jānodrošina strādājošo obligātas veselības pārbaudes MK noteiktajā kārtībā (MK 1997.g. 4. marta noteikumi Nr. 86, 1. pielikums "Paaugstināts redzes sasprindzinājums" un "Fiziskās pārslodzes").

Redzes pārbaudes jāveic tiem darbiniekiem, kas pie displeja strādā vismaz 2 stundas dienā vai kopumā vismaz 10 stundas nedēļā. Veselības pārbaudes, kas saistītas ar fiziskajām pārslodzēm, jāveic tiem darbiniekiem, kuru darba uzdevums ir saistīts ar pastāvīgu, intensīvu datu ievadīšanu visas darba dienas garumā. Ja darbinieks ir pakļauts vēl citiem kaitīgiem faktoriem, darba devējam ir jānodrošina šiem faktoriem atbilstošas veselības pārbaudes.

BIEŽĀKĀS DATORA LIETOTĀJU SŪDZĪBAS

acu problēma - sausās acs sindroms, kura pamatā ir relatīvi retā acu mirkšķināšana, sasprindzināti skatoties vienā punktā:

acu spriedze, nogurums, smilšu sajūta acīs,

neskaidra redze tuvumā,

nespēja skaidri saredzēt - fokusēt - gan tuvumā, gan tālumā,

- dubultošanās - biežāk dienas 2. pusē,

galvassāpes,

nepatīk spilgta gaisma, ir pat gaismas bailes,

acu kairinājums - dedzinoša sajūta acīs, sausuma sajūta, apsārtums;

kakla un plecu muskulatūras sāpes,

muguras sāpes.