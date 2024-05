* * *

Šodien mēģināju uzvilkt vasaras šortus. Diemžēl dibens man vēl ir ziemas…

* * *

Īstais saimnieks mājās ir tas, kurš var piečurāt saimnieka čības un viņam par to nekā nav.

* * *

Sen neredzējušies paziņas:

— Runā, ka tev tagad esot savs bizness. Ar ko īsti nodarbojies?

— Es tirgoju sieviešu mantas.

— Un kā? Sekmīgi?

— Absolūti! Sievai vēl pāris mantas ir palikušas, bet sievasmāte jau sēž mājās plika.

* * *

Kāds reklāmas aģents stāsta, kā gandrīz pazaudējis darbu:

— Strādāju vienā no arābu valstīm, nolēmu atspirdzinošā dzēriena reklāmu sadalīt trīs daļās. Uz pirmā plakāta bija redzams cilvēks tuksnesī, kurš mirst no slāpēm. Otrajā — tas pats cilvēks, dzerot minēto dzērienu. Un trešajā — tas pats cilvēks, laimīgi smaidot. Es biju aizmirsis tikai vienu — arābi lasa no labās puses uz kreiso...

* * *

Lugas autors teātra direktoram:

— Direktora kungs, kāpēc jūs pret mani tā izturaties? Jūs mani ienīstat!

— ?

— Jūs manas lugas iestudējumu ieplānojat tādās reizēs, kad zālē ir tikai daži skatītāji.