Mīklu - pa nakti bagāts, bet pa dienu nabags - centās atminēt 22 zvanītāji. Bet pareizo atbildi - siltuma mūrītis - nosauca 9 minētāji. Redakcijā žurnāla "Dārza Pasaule" novembra numuru var saņemt Sintija Jansone no Zirņu pagasta, Māris Vanags no Pampāļu pagasta, Agrita Formulēviča no Zaņas un Sandra no Saldus.

Uzmini!

Saldeniece Zenta Šlanka "Saldus Zemes" lasītājiem uzdod mīklu - čūsku staipa, čūsku loka, kad tur, rokā neiekož. Atminējumus gaidīsim šodien no plkst. 18 līdz 20 automātiskajā atbildētājā 21163. Neaizmirstiet nosaukt arī savu vārdu, uzvārdu un adresi. Četriem pareizās atbildes autoriem balvā žurnāla "Veselība" novembra numurs.