Saldenieces Ritas Griezes uzdoto mīklu - zaļa māte, sarkani bērni - bija pa spēkam atminēt 14 zvanītājiem. Pareizā atbilde - tā ir egle ar čiekuriem.

Redakcijā balvu - žurnāla "Agro Tops" decembra numuru - var saņemt Valdis Apšukrapšs no Kursīšu pagasta, Jānis Zīle no Saldus, Bružs no Pampāļu pagasta un Līga Leja no Remtes pagasta.