Anekdotes
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Veiksme ir kā sieviete. Ja neskriesi tai pakaļ, apvainosies un pati atnāks pie tevis.
* * *
Ja traukus mazgā ar Fairy Lemon, tējā citronu var nelikt.
* * *
— Sieviete ir liels noslēpums.
— Jā, īpaši no sievas…
* * *
— Man guļamistabā viena siena nolīmēta ar tapetēm, uz kurām redzamas skapja durvis. Žēl, ka nav mazgājamās.
— Kāpēc tev guļamistabā vajadzīgas tapetes, kuras var mazgāt?
— Tu nevari iedomāties, cik vīriešu tur pārsituši galvu…
* * *
— Vai šī līme svaiga?
— Paostiet…
* * *
— Kāpēc dod naudu sievai jaunas kleitas iegādei, ja taisies no viņas šķirties?
— Vecajā viņa negrib iet uz tiesu.
* * *
Bēres. Vīri iznes no kapličas zārku, tas nejauši atsitas pret stenderi, un atskan vaids. Izrādās, sieviete bija dzīva! Un laimīgi nodzīvoja vēl desmit gadu. Atkal bēres. Vīri nes zārku ar nelaiķi, bet dzīvesbiedrs brīdina:
— Uzmanīgi, te stendere…
* * *
Helikopters ved jauno speciālistu uz nometnes vietu kalnainā apvidū.
— Klāt esam, lec!
— Man bail.
— Labi, bet zemāk par 25 metriem nevaru nolaisties, citādi iepriekšējā gada jaunie kadri gribēs ielēkt.
* * *
— Man nomira onkulis.
— Kas viņam bija?
— Nekas īpašs. Tikai vecas grabažas — skapis, galds, gulta…
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