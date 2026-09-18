Anekdotes

Piektdiena, 18. sept., 2026

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— Kā tiek sodīta divsievība? — Ar divām sievasmātēm.

* * *

Zooveikalā: — Šausmas, šis papagailis runā tādas rupjības! — Toties tas nedzer, nepīpē un neiet meitās!

* * *

Ģenerālis karaspēka ēdnīcā karavīriem vaicā: — Kā jūs baro?

Klusums. — Sakiet, vai esat labi paēduši?

Klusums. — Ja jau klusējat, tad iznāk, ka labi.

Kāds uzrunātais saņemas un atbild: — Ārā nāk labi, bet iekšā ļoti slikti.

* * *

Karpa: — Kā man apnicis dzīvot šajā netīrajā dīķī!

Otra: — Bet tu uzķeries uz āķa, uzreiz nokļūsi krējumā…

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