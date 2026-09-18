Anekdotes
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— Kā tiek sodīta divsievība? — Ar divām sievasmātēm.
* * *
Zooveikalā: — Šausmas, šis papagailis runā tādas rupjības! — Toties tas nedzer, nepīpē un neiet meitās!
* * *
Ģenerālis karaspēka ēdnīcā karavīriem vaicā: — Kā jūs baro?
Klusums. — Sakiet, vai esat labi paēduši?
Klusums. — Ja jau klusējat, tad iznāk, ka labi.
Kāds uzrunātais saņemas un atbild: — Ārā nāk labi, bet iekšā ļoti slikti.
* * *
Karpa: — Kā man apnicis dzīvot šajā netīrajā dīķī!
Otra: — Bet tu uzķeries uz āķa, uzreiz nokļūsi krējumā…
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