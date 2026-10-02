Anekdotes

Piektdiena, 02. okt., 2026

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Tirgū:

— Vai šī zirga gaļa ir svaiga?

— Tas nav zirgs, bet gan vista.

— Ko jūs runājat, es taču redzu cenu!

* * *

Skolā:

— Bērni, nosauciet kādu caurspīdīgu priekšmetu.

— Atslēgas caurums!

* * *

— Cik tu sver?

— Ar brillēm — 102 kilogrami.

— Un bez tām?

— Nezinu pateikt, tad neredzu svaru rādījumu.

* * *

Precēts kungs aizbrauc uz Itāliju un iemīlas vietējā skaistulē. Drīz vien viņa paziņo, ka gaida bērnu. Viņš sola šķirties un precēt draudzeni. Kungam jābrauc atpakaļ, bet viņa uztraucas, kā lai paziņo, ka ir dzemdējusi. Turklāt tā, lai sieva nesaprastu.

— Atsūti telegrammu ar vienu vārdu — spageti.

Pēc pāris mēnešiem sieva zvana viņam uz darbu un saka, ka atnākusi dīvaina ziņa par spageti. Vīrietis aizsteidzas mājās, sāk lasīt un noģībst. Tekstā vārds spageti atkārtots trīs reizes, un katram galā cīsiņš.

* * *

— Kaimiņš aizņēmās no manis simtnieku.

— Domā, ka atdos?

— Nezinu. Taču tagad bez bēdu varu naktīs trokšņot, skaidri zinu, ka nenāks aizrādīt.

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