Anekdotes
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— Vai esi ievērojis kādu interesantu aspektu par estrādi?
— Par ko tu runā?
— Jo mazāk vārdu, jo garāka dziesma…
* * *
Kafejnīcā:
— Vai vienreiz lietojamās glāzītes jums ir?
— Tīras — nav…
* * *
Okeānā, turoties pie nolauzta dēļa gabala, peld divi jūrnieki, kuru kuģis cietis katastrofā. Viens izmisīgi lūdzas:
— Dievs, izglāb mani! Esmu ļoti grēcīgs, daudz dzēru, gulēju ar kritušām sievietēm, meloju, taču lūdzos — palīdzi tikt krastā. Zvēru, ka vairs nekad dzīvē…
— Pārtrauc! — iesaucas otrs. — Pie horizonta redzams kuģis!
* * *
Lai degradētos, vispirms jāattīstās. Ja jau no dzimšanas esat muļķis, tas neskaitās.
* * *
Sieva vīram:
— Tu mani vairs nemīli!
— Vai tas ir jautājums vai apgalvojums?
— Tas ir “uzbrauciens”!
* * *
— Bērziņ, kāpēc nokavēji darbu?
— Gulta mani negaidīti iesūca matracī un appludināja ar segu…
* * *
Divas jaunkundzes:
— Kāpēc tu visu laiku izliecies par muļķi?
— Tas šosezon ir modē!
* * *
— Kāda ir atšķirība starp angļu un sicīliešu apdrošināšanas kompānijām?
— Angļi, balstoties uz statistiku, pateiks jums, cik apmēram cilvēku nomirs nākošmēnes. Sicīlieši jums nosauks viņu vārdus.
* * *
Vecpuišu saruna.
— Ko tu pa vakariem dari?
— Šad tad ieskatos iepazīšanās portālos.
— Kā veicas? Ceri atrast īsto?
— Laikam nē. Tikai konstatēju, ka lielākā daļa sieviešu saliek internetā bildes, bet nenorāda to vecumu…
* * *
— Uzzināju kolosālus jaunumus!
— Par ko?
— “Latvijas pasts” tirgošot arī grāmatas.
— Kas tur tik īpašs?
— Nesaproti? Pasūti jaunāko romānu, bet saņem jau klasiku.
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