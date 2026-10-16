Anekdotes

Piektdiena, 16. okt., 2026

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— Vai esi ievērojis kādu interesantu aspektu par estrādi?

— Par ko tu runā?

— Jo mazāk vārdu, jo garāka dziesma…

* * *

Kafejnīcā:

— Vai vienreiz lietojamās glāzītes jums ir?

— Tīras — nav…

* * *

Okeānā, turoties pie nolauzta dēļa gabala, peld divi jūrnieki, kuru kuģis cietis katastrofā. Viens izmisīgi lūdzas:

— Dievs, izglāb mani! Esmu ļoti grēcīgs, daudz dzēru, gulēju ar kritušām sievietēm, meloju, taču lūdzos — palīdzi tikt krastā. Zvēru, ka vairs nekad dzīvē…

— Pārtrauc! — iesaucas otrs. — Pie horizonta redzams kuģis!

* * *

Lai degradētos, vispirms jāattīstās. Ja jau no dzimšanas esat muļķis, tas neskaitās.

* * *

Sieva vīram:

— Tu mani vairs nemīli!

— Vai tas ir jautājums vai apgalvojums?

— Tas ir “uzbrauciens”!

* * *

— Bērziņ, kāpēc nokavēji darbu?

— Gulta mani negaidīti iesūca matracī un appludināja ar segu…

* * *

Divas jaunkundzes:

— Kāpēc tu visu laiku izliecies par muļķi?

— Tas šosezon ir modē!

* * *

— Kāda ir atšķirība starp angļu un sicīliešu apdrošināšanas kompānijām?

— Angļi, balstoties uz statistiku, pateiks jums, cik apmēram cilvēku nomirs nākošmēnes. Sicīlieši jums nosauks viņu vārdus.

* * *

Vecpuišu saruna.

— Ko tu pa vakariem dari?

— Šad tad ieskatos iepazīšanās portālos.

— Kā veicas? Ceri atrast īsto?

— Laikam nē. Tikai konstatēju, ka lielākā daļa sieviešu saliek internetā bildes, bet nenorāda to vecumu…

* * *

— Uzzināju kolosālus jaunumus!

— Par ko?

— “Latvijas pasts” tirgošot arī grāmatas.

— Kas tur tik īpašs?

— Nesaproti? Pasūti jaunāko romānu, bet saņem jau klasiku.

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