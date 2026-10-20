Anekdotes

Otrdiena, 20. okt., 2026

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Trešā zvana vietā teātros varētu ierunāt šādu tekstu “Cienījamie skatītāji! Ja pamanījāt, tepat blakus bufetei strādā arī teātris…”

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— Sveicināta! Vai no veikala nākdama?

— Jā, nopirku maizi, sviestu, desas luņķi un rullīti tualetes papīra.

— Es arī vakar nopirku tādu desu. Man ar vienu rullīti nepietika…

* * *

— Interesanti, kāpēc neviens ražotājs nav iedomājies kurpju kastē līdzās jauniem apaviem ielikt pāris plāksteru tulznu ārstēšanai?

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Pēc apskates.

— Ko jūs domājat par manu žigulīti?

— Ja tas būtu zirgs, ­ieteiktu uzreiz nošaut.

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Sludinājums: “Vīrieti, kurš autostāvvietā pie lielveikala pazaudēja naudasmaku! Nebēdājies, mūsu pirmie pieci tosti bija, lai tev laba veselība.”

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Pie kultūras nama sa­plūkušies vairāki jaunieši. Garāmgājējs vēro notiekošo, nenociešas un pajautā:

— Sakiet, lūdzu, vai šis ir privāts kautiņš vai arī var piedalīties jebkurš?

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Gribi aizmirst daudzas problēmas savā dzīvē? Uzvelc par vienu izmēru mazākas kurpes!

* * *

— Tēti, vakar pie mammas bija atnācis onkulis.

— Kāds onkulis?

— Neteikšu. Tas ir komercnoslēpums.

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