Anekdotes
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* * *
Trešā zvana vietā teātros varētu ierunāt šādu tekstu “Cienījamie skatītāji! Ja pamanījāt, tepat blakus bufetei strādā arī teātris…”
* * *
— Sveicināta! Vai no veikala nākdama?
— Jā, nopirku maizi, sviestu, desas luņķi un rullīti tualetes papīra.
— Es arī vakar nopirku tādu desu. Man ar vienu rullīti nepietika…
* * *
— Interesanti, kāpēc neviens ražotājs nav iedomājies kurpju kastē līdzās jauniem apaviem ielikt pāris plāksteru tulznu ārstēšanai?
* * *
Pēc apskates.
— Ko jūs domājat par manu žigulīti?
— Ja tas būtu zirgs, ieteiktu uzreiz nošaut.
* * *
Sludinājums: “Vīrieti, kurš autostāvvietā pie lielveikala pazaudēja naudasmaku! Nebēdājies, mūsu pirmie pieci tosti bija, lai tev laba veselība.”
* * *
Pie kultūras nama saplūkušies vairāki jaunieši. Garāmgājējs vēro notiekošo, nenociešas un pajautā:
— Sakiet, lūdzu, vai šis ir privāts kautiņš vai arī var piedalīties jebkurš?
* * *
Gribi aizmirst daudzas problēmas savā dzīvē? Uzvelc par vienu izmēru mazākas kurpes!
* * *
— Tēti, vakar pie mammas bija atnācis onkulis.
— Kāds onkulis?
— Neteikšu. Tas ir komercnoslēpums.
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