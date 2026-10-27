Anekdotes

Otrdiena, 27. okt., 2026

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Daudzu cilvēku ekonomiskajai krīzei ir regulārs un stabils ritms. Tā vienmēr iestājas trīs nedēļas pirms algas dienas.

* * *

— Kad iegādājos jaunu telefonu, veco vienmēr atdodu vecākiem.

— Es daru tāpat.

— Tas ir labi, bet nesen tēvs man atdeva savu nolietoto asinsspiediena mērāmo…

* * *

Vīrs no rīta pamostas ar milzīgām paģirām. Sieva jautā:

— Ko tu naktī gvelzi par podu, kas izgatavots no tīra zelta?

Sasprindzinot atmiņu druskas, viņš atbild:

— Iedomājies, kaimiņam tāds ir!

Sieva ieintriģēta zvana pie blakus durvīm un vaicā kaimiņienei:

— Vai tas tiesa, ka jums zelta pods?

— Hei, Ādolf, nāc paskaties uz tā idiota sievu, kas vakar pietaisīja tavu saksofonu!

* * *

— Uz priekšu var tikt krietni ātrāk, ja ņem kājas pār pleciem.

* * *

— Kas tā par aplamu pasauli! Visus darbus nepadarīsi, visu naudu neiegūsi, visu šņabi neizdzersi… Cilvēkam ar ambīcijām nav kur izvērsties!

* * *

Klusēšana ne vienmēr nozīmē nabadzīgu vārdu krājumu. Visbiežāk tā piemīt cilvēkiem ar bagātu dzīves pieredzi.

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