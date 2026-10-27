Anekdotes
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Daudzu cilvēku ekonomiskajai krīzei ir regulārs un stabils ritms. Tā vienmēr iestājas trīs nedēļas pirms algas dienas.
* * *
— Kad iegādājos jaunu telefonu, veco vienmēr atdodu vecākiem.
— Es daru tāpat.
— Tas ir labi, bet nesen tēvs man atdeva savu nolietoto asinsspiediena mērāmo…
* * *
Vīrs no rīta pamostas ar milzīgām paģirām. Sieva jautā:
— Ko tu naktī gvelzi par podu, kas izgatavots no tīra zelta?
Sasprindzinot atmiņu druskas, viņš atbild:
— Iedomājies, kaimiņam tāds ir!
Sieva ieintriģēta zvana pie blakus durvīm un vaicā kaimiņienei:
— Vai tas tiesa, ka jums zelta pods?
— Hei, Ādolf, nāc paskaties uz tā idiota sievu, kas vakar pietaisīja tavu saksofonu!
* * *
— Uz priekšu var tikt krietni ātrāk, ja ņem kājas pār pleciem.
* * *
— Kas tā par aplamu pasauli! Visus darbus nepadarīsi, visu naudu neiegūsi, visu šņabi neizdzersi… Cilvēkam ar ambīcijām nav kur izvērsties!
* * *
Klusēšana ne vienmēr nozīmē nabadzīgu vārdu krājumu. Visbiežāk tā piemīt cilvēkiem ar bagātu dzīves pieredzi.
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