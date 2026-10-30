Anekdotes
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— Kāpēc vīrieši nedzemdē?
— Jo tas Kungs redzēja, cik stiprais dzimums grūti panes iesnas un 37,2 grādu temperatūru. Un saprata — dzemdībās viņi neizdzīvos…
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Skolā: — Aizmirstiet visu, ko jums mācīja dārziņā!
Institūtā: — Aizmirstiet par skolā iemācīto!
Darbā: — Aizmirstiet visu institūtā apgūto!
Pensijā: — Aizmirstiet visu!
Demence: — Lūk, tā ir normāli…
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