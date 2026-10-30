Anekdotes

Piektdiena, 30. okt., 2026

Klausīties rakstu

* * *

— Kāpēc vīrieši nedzemdē?

— Jo tas Kungs redzēja, cik stiprais dzimums grūti panes iesnas un 37,2 grādu temperatūru. Un saprata — dzemdībās viņi neizdzīvos…

* * *

Skolā: — Aizmirstiet visu, ko jums mācīja dārziņā!

Institūtā: — Aizmirstiet par skolā iemācīto!

Darbā: — Aizmirstiet visu institūtā apgūto!

Pensijā: — Aizmirstiet visu!

Demence: — Lūk, tā ir normāli…

Citi raksti sadaļā: Izklaide

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

 Lasīt vairāk