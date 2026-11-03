Anekdotes

Otrdiena, 03. nov., 2026

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— Tu esot aizsūtījis sievu atvaļinājumā uz Balto jūru? Oriģināli.

— Es sākumā piedāvāju viņai Melno jūru, taču viņa vienmēr visu grib darīt otrādi, nekā es iesaku.

* * *

— Vīriešiem dzīve ir kā zebra — te blondīne, te brunete. Bet sievietēm — īstas zooloģiskais dārzs — runčukiņš, zaķītis, auns, ēzelis, āzis…

* * *

— Pilnmēness naktī esot jāmet gaisā monēta un jāsaka: — Mēnestiņ, dod pilnu maku naudas!

— Finanšu ministr, vai jums ir cita ideja krīzes pārvarēšanai?

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