Anekdotes

Piektdiena, 06. nov., 2026

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Dievs vairs nespēja izsekot visam, kas notiek uz Zemes, tāpēc radīja sieviņas, kas sēž uz soliņiem pie mājām…

* * *

— Apsūdzētais, vai jums nozieguma izdarīšanas laikā ir alibi?

— Jā. Es biju kopā ar Dievu.

— Jā… ne visai uzticams liecinieks…

* * *

— Sveika, Mudīt! Kādi tev šodien plāni?

— Zini, es no rīta iegāju sevī, pēc tam izgāju, un tad tapu es pati. Šodienai pietiks!

* * *

— Man jaunais draugs ir stomatologs. Ja sāpēs zobs, bez maksas salabos.

— Bet es iepazinos ar mācītāju. Kad kritīšu kārdināšanā, atlaidīs grēkus.

* * *

Pensinārs pensionāram:

— Ja tevi 90. gados nenogalināja bandīti, tad tagad uz skrituļdēļiem piebeigs viņu mazdēli!

* * *

— Man ir ļoti liela vēlēšanās kopā ar vīru iegādāties villu Spānijā. Vai kāds varētu ieteikt atbilstošu vīru?

* * *

Gudram cilvēkam diezgan viegli iestāstīt, ka viņš gudrs, bet muļķis tādu pašu apgalvojumu akceptē daudz ātrāk.

* * *

Sudrabkāzu priekšvakarā:

— Mīļais, vai tu mani esi krāpis?

— Ko, tu, esmu tikpat uzticīgs, kā tu!

— Ak, tad tomēr…

* * *

— Kur biji? Es tik ļoti tevi gaidīju.

— Piedod, bet nevaru pie tevis nākt katru dienu.

— Kāpēc?

— Esmu piektdiena…

* * *

— Anton, tavs sacerējums par kaķi burts burtā sakrīt ar tava brāļa darbu. Kā to izskaidrosi?

— Bet mums mājās ir tikai viens mincis!

* * *

— Māsiņ, aizdod man tūkstoti!

— Tikai pēc tam, kad atgriezīšos no Parīzes.

— Tu lidosi uz Franciju?

— Nenāk ne prātā!

* * *

— Ministru kungi, izsakiet priekšlikumus, kā izvest valsti no krīzes!

— Varbūt izlaist džinu no pudeles?

— Jau izmēģinājām, neder.

— Varbūt jānoķer Laimes putns?

— Nelīdzēja.

— Es iesaku beigt zagt!

— Nu, šis ieteikums vispār no fastastikas pasaules…

* * *

Nebēdā, ja tev šodien nav garastāvokļa. Varbūt kādam ir divi…

* * *

Visskaistākā klusā daba, ko cilvēka acis redzējušas? Skats uz atvērtu ledusskapi pirms svētkiem.

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