Anekdotes
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Dievs vairs nespēja izsekot visam, kas notiek uz Zemes, tāpēc radīja sieviņas, kas sēž uz soliņiem pie mājām…
* * *
— Apsūdzētais, vai jums nozieguma izdarīšanas laikā ir alibi?
— Jā. Es biju kopā ar Dievu.
— Jā… ne visai uzticams liecinieks…
* * *
— Sveika, Mudīt! Kādi tev šodien plāni?
— Zini, es no rīta iegāju sevī, pēc tam izgāju, un tad tapu es pati. Šodienai pietiks!
* * *
— Man jaunais draugs ir stomatologs. Ja sāpēs zobs, bez maksas salabos.
— Bet es iepazinos ar mācītāju. Kad kritīšu kārdināšanā, atlaidīs grēkus.
* * *
Pensinārs pensionāram:
— Ja tevi 90. gados nenogalināja bandīti, tad tagad uz skrituļdēļiem piebeigs viņu mazdēli!
* * *
— Man ir ļoti liela vēlēšanās kopā ar vīru iegādāties villu Spānijā. Vai kāds varētu ieteikt atbilstošu vīru?
* * *
Gudram cilvēkam diezgan viegli iestāstīt, ka viņš gudrs, bet muļķis tādu pašu apgalvojumu akceptē daudz ātrāk.
* * *
Sudrabkāzu priekšvakarā:
— Mīļais, vai tu mani esi krāpis?
— Ko, tu, esmu tikpat uzticīgs, kā tu!
— Ak, tad tomēr…
* * *
— Kur biji? Es tik ļoti tevi gaidīju.
— Piedod, bet nevaru pie tevis nākt katru dienu.
— Kāpēc?
— Esmu piektdiena…
* * *
— Anton, tavs sacerējums par kaķi burts burtā sakrīt ar tava brāļa darbu. Kā to izskaidrosi?
— Bet mums mājās ir tikai viens mincis!
* * *
— Māsiņ, aizdod man tūkstoti!
— Tikai pēc tam, kad atgriezīšos no Parīzes.
— Tu lidosi uz Franciju?
— Nenāk ne prātā!
* * *
— Ministru kungi, izsakiet priekšlikumus, kā izvest valsti no krīzes!
— Varbūt izlaist džinu no pudeles?
— Jau izmēģinājām, neder.
— Varbūt jānoķer Laimes putns?
— Nelīdzēja.
— Es iesaku beigt zagt!
— Nu, šis ieteikums vispār no fastastikas pasaules…
* * *
Nebēdā, ja tev šodien nav garastāvokļa. Varbūt kādam ir divi…
* * *
Visskaistākā klusā daba, ko cilvēka acis redzējušas? Skats uz atvērtu ledusskapi pirms svētkiem.
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