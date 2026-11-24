Anekdotes
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— Viesmīl, man tasīte ieplīsusi!
— Tāda, lūk, mums stipra kafija…
* * *
— Trīs veikalus apstaigāju, līdz ceturtajā nopirku miltus ar atlaidi.
— Cik samaksāji?
— Divus eiro.
— Un cik tie maksāja pārējos veikalos?
— Arī divus eiro, bet tur nebija atlaides…
* * *
Tikai vāja sieviete visur vaino vīrieti. Stipra viņu arī soda.
* * *
Agrāk, nopirkdami hanteles, vismaz trenējāmies, tās atnesot mājās no veikala, pirms aizmirst uz visiem laikiem. Sasodītie piegādes kurjeri to izjaukuši!
* * *
Padzīvojis vīrs prasa sievai:
— “Dārgā, vai tevi skumdina, ka es skatos uz jaunākām sievietēm?”
Sieva:
— “Nē, kāpēc gan? Suņi arī skrien pakaļ mašīnām, kaut arī viņiem nav izredžu tikt pie stūres.”
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