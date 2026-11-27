Anekdotes
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Tiesa piespriež apsūdzētajam 25 gadu cietumsodu. Vainīgais:
— Vai zinat, ka man jau 83?
— Esiet mierīgs. Mēs jau neprasām neiespējamo. Atsēdēsiet, cik varēsiet…
* * *
Pie skolas stāv zēns un gauži raud. Garāmgājējs jautā:
— Kas noticis?
— Sasodītais reimatisms!
— Tavā vecumā jau tādas slimības vēl nav.
— Ne jau man, gramatikai…
* * *
— Mammu, tētis nokrita pa kāpnēm!
— Un ko teica?
— Vai lamāšanos izlaist?
— Jā.
— Viss notika klusumā…
* * *
— Zināms, ka uz Mēness nav dzīvības. Tad kā tas nākas, ka ikdienā iespējams satikt kādu, kas uzvedas, kā no Mēness nokritis?
* * *
Sievietes ir tik dīvainas! Viņas negrib satikties ar tiem, kuri dzīvo pie mammas, bet bez iebildumiem tiekas ar tiem, kuri dzīvo ar sievu un bērniem.
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