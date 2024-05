Atminēts! Uzmini!

Atminēts!

Uz jautājumu - cik "Saldus Zemes" abonentiem uzvārds ir Eglīte? - atbildi mēģināja rast 29 zvanītāji. Pareizo atbildi, ka avīzi abonē 11 Eglītes, nosauca 2 minētāji.

Žurnāla "Una" janvāra numuru redakcijā aicināti saņemt Mairis Ozols no Saldus un Agrita Karlevica no Lutriņu pagasta, kā arī Sanda no Ošeniekiem un Ināra Matrēvica no Saldus, kuras tika noskaidrotas izlozes rezultātā no veiksminiekiem, kas nosauca pareizai atbildei tuvu skaitli.

Uzmini!

Atminiet saldenieces Ritas Griezes uzdoto mīklu - zirņi aitas mugurā.

Atminējumus gaidīsim šodien no plkst. 18 līdz 20 "Saldus Zemes" automātiskajā atbildētājā 21163. Četriem pareizo atbilžu autoriem balvā žurnāla "Dārza Pasaule" janvāra numurs.

Neaizmirstiet nosaukt savu vārdu, uzvārdu un adresi.