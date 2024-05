Mīkla mazajiem laikraksta lasītājiem

Kas tas ir - zobi ir, bet mutes nav?

Atbildes uz šo mīklu gaidām šodien no plkst. 17 līdz 19 "Saldus Zemes" automātiskajā atbildētājā 21163. Neaizmirstiet nosaukt arī savu vārdu, uzvārdu un adresi.

Atminēts!

10 zvanītāji uzminējuši saldenieces Ritas Griezes uzdoto mīklu, ka zirņi aitas mugurā ir dzērvenes sūnās. Izlozes rezultātā žurnāla "Dārza Pasaule" janvāra numuru redakcijā var saņemt Vija Strazdiņa no Saldus pagasta, Ivars Ķiļķins no Pampāļiem, Anna Kulačkovska no Blīdenes un Maija no Saldus.