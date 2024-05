Siltumnīca ... no nomaļu malkas

Nav obligāti jāiztērē simtiem latu, lai uzbūvētu lielu siltumnīcu. Par to pārliecināts saldenieks MODRIS KRISTOVSKIS.

- Viena špliteru krava man izmaksāja piecus latus. Atlika tikai ar zēmeri izzēmerēt man vajadzīgos materiālus un likt kopā - tā siltumnīcas tapšanu īsumā raksturoja uzņēmīgais vīrs. No kokzāģētavas pārpalikumiem tapa 6x26 metrus liela siltumnīca, kur rudenī jo krāšņi ziedēja mārtiņrozes.

- Špliteri nav nekāds ideāls materiāls. Šķībi, līki un sagriezušies, un katrs gabals jāgroza, jāpēta, vai noderēs un tieši kam noderēs. No viena iznāk laba lata, no cita - līstīte, bet dažs der tikai malkai. Bet to darīt ir vērts, jo siltumnīcu uztaisīju par 5 latiem pusotra mēneša laikā, strādājot tikai pa brīviem brītiņiem. Siltumnīcai vajadzētu izturēt gadus desmit, pēc vajadzības uztaisīšu papildu stiprinājumus. No kravas palika pāri malka, materiāliem derīgi gabali, un vēl uztaisīju nojumi, kur novietoju sagatavotos materiālus, varu strādāt, ja līst vai snieg, un kur varu izkārt žāvēšanai, piemēram, galda pupiņu saišķus.

Ja cilvēkam ir enerģija, neatlaidība, pacietība un zēmeris, tad nekas nekavē ko tamlīdzīgu par minimālu naudu uztaisīt. Tas ir milzīgs ietaupījums. Parēķinu, ka tad, ja būtu siltumnīcai pircis gatavus kokmateriālus, iztērētu aptuveni 400 latus, jo katra lata, katrs nieks maksā dārgi. Bet, sagatavojot un kārtīgi saliekot visu kopā, būve kalpos ilgus gadus. Lai konstrukcija izturīgāka, plānākās latas sanagloju pa divām.

Tagad neatlaidīgajam saimniekam esot gan iemaņas, gan dūša taisīt vēl vienu siltumnīcu.