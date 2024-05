Simtgadīgi izgudrojumi

Next

Skuveklis ar maināmu asmeni - žilete

Par šī ikdienā tik ierastā priekšmeta dzimšanas gadu nav vienota uzskata. Šogad "Jumavas" izdotajā "Pasaules kultūras un vēstures notikumu enciklopēdijā" teikts, ka Kings Kemps Žilets izgudrojis bārdas skuvekli ar maināmu asmeni 1901. gadā, pēc tam, kad neveiksmīgi izmēģinājis spēkus sociālajās reformās. Līdz tam, lai asmenis atkal kļūtu ass, skuvekli vai bārdas nazi vajadzēja nest pie asinātāja. Savukārt slavenā skujamierīču ražotājfirma "Gillette" stāsta, ka žiletes izgudrotas jau 1895. gadā, bet 1901. gadā nodibināta kompānija "Gillette".

Lai nu kā, simt gadu laikā skuveklis krietni mainījies. No vienkāršas metāla plāksnītes, ko ieliek turētājā, izveidotas neskaitāmas variācijas - atsevišķi vīriešiem un sievietēm, maigākai un izturīgākai ādai, dažādām ķermeņa daļām. Veikals "SVA", kur skūšanās piederumu izvēle ir īpaši plaša, apraksta vienus no modernākajiem "Gillette" skuvekļiem: "Sievietēm - ar 3 asmeņiem - neticama rezultāta radīšanai pietiek tikai vienas kustības ar skuvekli, un jūs jūtat, ka jūsu āda paliek gluda ilgi ilgi. Trīs asmeņi norobežoti ar aizsargspilventiņiem no elastomera. Spilventiņi maigi izlīdzina ādu, bet trīs asmeņi skuj droši un gludi…, gludāk…, vēl gludāk… Kustīga, noapaļota galviņa seko jūsu ķermeņa kontūrām, un grūti pieejamas vietas ir viegli aizsniegt. Mitrinošā josla "Indikator" satur alveju un E vitamīnu. Zilā līnija kļūst gaiša, kad skuveklis nolietojies."

Aparāts, kurš sūc putekļus

Par simtgadnieku uzskatāms arī putekļu sūcējs. Tā izgudrotājs, britu inženieris Sesils Brūss ierosmi smēlies, tīrot kādu dzelzceļa vagonu. Aparāts, kas darbojās ar saspiestu gaisu, iepūta putekļus atkritumu tvertnē. Brūss savukārt lika savai ierīcei putekļus iesūkt. Vispirms viņš izgatavoja ierīci biroju ēku tīrīšanai. Šodien tik pierastais mājsaimniecības putekļu sūcējs izgatavots vēlāk.

Simt gadu laikā putekļu sūcējs pilnveidots līdz nepazīšanai, un modernākajiem modeļiem pamatfunkcija - putekļu sūkšana - ir tikai visprimitīvākā darbība. Piemēram, veikalā "AiVi" nopērkamais Philips modelis Triathlon 2000 ir krietnas mājsaimnieces vērts. Veikala vadītājs Aivars Kļaviņš uzskaita tā funkcijas: sūc putekļus, mazgā paklājus un tūlīt tos nosusina, mazgā logus, uzsūc šķidrumus (piemēram, no aizsērējušas izlietnes)… Tikai ēst negatavo. Katrs ražotājs saviem putekļu sūcējiem izdomā kādu "knifiņu", kā dēļ tie kļūst aizvien ērtāki, universālāki, efektīvāki.