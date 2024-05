Mīkla atminēta! Uzmini!

Mīkla atminēta!

33 mazie laikraksta lasītāji atminējuši mīklu - zobi ir, bet mutes nav -, ka tas ir zāģis. Redakcijā žurnāla "Ezis" janvāra numuru var saņemt Lauris Tomanis no Saldus un Kristaps Balceris no Zirņu pagasta, bet žurnāla "Zīlīte" janvāra numuru - Maija Pugačova no Vadakstes un Mārtiņš Skapsts Saldū.

Uzmini!

Broceniece Gundega Ikote uzdod mīklu - šogad kauj, citu gadu dīrā.

Atbildes gaidīsim šovakar no plkst. 18 līdz 20 "Saldus Zemes" automātiskajā atbildētājā, tel. 21163. Četri veiksminieki balvā saņems žurnāla "Agro Tops" janvāra numuru. Neaizmirstiet nosaukt savu vārdu, uzvārdu un adresi.