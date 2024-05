Jaunieši Druvā taisīja "Tvaiku"

Next

"OKEI" no Druvas. FOTO - ULDIS PŪCE

Sestdienas vakarā Druvas kultūras namā izklaidējās jaunieši, jo "Tvaikā" uzstājās modes un kustību studijas grupas, tikās jauniešu klubs "Es un tu" no Madonas un "Es un mēs" no Saldus.

Ideja par šādu tikšanos radusies madoniešiem, kuri Druvā ieradās ar modes deju studijas "Aliens" sagatavotu programmu. Skatītāji īpašā sajūsmā bija par breika grupas puišu priekšnesumiem, kuri pat tika izsaukti uz bis. Zāli tricināja sajūsmas kliedzieni un spiedzieni. Deju starplaikos madonieši bārstīja smalkas asprātības.

Dalībnieku vien šajā pasākumā bija ap 150. Divas trešdaļas no tiem - saldenieki un druvenieki. Vairākiem dejotājiem šī bija pirmā uzstāšanās, tāpēc arī neizpalika neliels satraukuma drudzis.

Rūtas Saknes vadītās kustību studijas "Aplis" meitenes no "Versijas" un deju grupas "Black and blue", "Instinkts" un "Okei" no Druvas rādīja liriskākus deju uzvedumus. Bet pa vidu bija arī kāds atskats vecmāmiņu deju muzikā, piemēram, ļoti izjusti par mežrozīti dziedāja "Viktors Zemgals".

"Tvaiks" bija pirmās uguskristības pasākumu organizēšanā Saldus Bērnu un jaunatnes centra "Sarīkojumu menedžmentam" - jauniešu grupai, kas ar dažādiem priekšnesumiem sasaistīja kopā mūsu dejotāju programmu.

Pusastoņos vakarā, kad jaunieši parasti vēl nesteidzas uz pasākumiem, bija izpārdots jau 100 biļešu, tātad "Tvaikam" bija laba piekrišana.