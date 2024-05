Ivaram Spriņģim vīru kori nav "sveši"

45. sezonā vīru korim Brocēni jauns diriģents - Ivars Spriņģis. Viņš ir rīdzinieks, bet ar saiknēm Kurzemē, jo tēvs dzimis Remtes pagastā, bet tēva brālēns - saldenieks. Diriģents joko, ka droši vien gēni likuši šeit atgriezties.

Ivars Spriņģis 1993. gadā beidzis Mūzikas akadēmiju un jau studiju laikā nopietni strādājis ar koriem - ar "Daili", ko vadīja Gido Kokars, divus gadus dziedājis Imanta Kokara vadītajā "Ave sol", bet viņa paša diriģenta karjera iesākusies ar Tukuma rajona Jaunpils jaukto kori.

Tagad viņš ir gan "Brocēnu", gan Rīgas skolēnu pils jauniešu kora "Barons" diriģents. Ivars Spriņģis jau skolas gados dziedājis Haralda Medņa "Tēvzemē", ar šo kori kārtojis diriģenta eksāmenu. "Tas laikam bija impulss darbam tieši ar vīru koriem," saka diriģents. Studiju laikā vadījis Stelpes vīru kori, tādēļ nav nejaušība arī vīru koris "Brocēni". Ir pieredze.

Ilggadējais vīru kora dziedātājs un prezidents Ojārs Rijnieks: "Kad rudenī sāka strādāt jaunais diriģents, mēs, vecie koristi, bijām nobažījušies, vai spēsim izpildīt viņa prasības, vai nebūs dziedāšanai jāatmet ar roku. Taču diriģents ir ļoti demokrātisks, uzslavē, kad labi nodziedam. Savas kļūdas un neveiksmes jau mēs paši apzināmies. Galugalā puse kora dalībnieku ir solīdos gados. Diriģents meklē jaunas dziesmas, viņam ir pazīstami daudzi jauni kori un diriģenti, līdz ar to paveras iespējas jaunai draudzībai ar citiem kolektīviem. Tas mums, protams, patīk. Šķiet, ka Ivars Spriņģis labi sastrādājas arī ar otru diriģentu, koncertmeistaru Jāni Kiršteinu. Kad diriģē Ivars Sprinģis, ir viegli dziedāt."

Egons Valters, tenors: "Mūsu korim paveicies ar diriģentu Ivaru Spriņģi. Viņš ir profesionāls, muzikāli izglītots, ļoti labestīgs un gaišs cilvēks. Un šo gaišumu un dziedāšanas prieku ik mēģinājumā un koncertā sēj arī dziedātājos. Ir ieinteresēts, lai vīru koris pastāvētu un attīstītos."

Ivars Spriņģis uzsver, ka ir jābūt elastīgai repertuāra politikai. Viņš centīšoties izvēlēties tādas dziesmas, kas dziedātājiem patīk, lai būtu motivācija nākt uz mēģinājumiem. lai sarežģītās dziesmas koncertprogrammās nekļūst par dominējošām. "Par to runāts arī virsdiriģentu sanāksmē, analizējot Rīgas 800 - gades Dziesmu svētkus," stāsta diriģents.

Daudziem "Brocēnu" koristiem dziedātāju stāžs mērāms vairākos gadu desmitos. Paaudžu maiņa šajā korī notiek lēni, tāpat kā daudzos citos koros. "Vislabākā ir tā māja, kuru būvē no pamatiem," Ivars runā par nepieciešamību vairot un aktivizēt skolēnu un jauniešu korus, kuros kordziedāšanu apgūst, sākot no nulles. "Pirmais nosacījums, lai piesaistītu jauno paaudzi, manuprāt, ir dziedātājiem tuvs repertuārs, otrais - lai viņi patiešām būtu fanātiķi. Šajā korī tādi ir. Jaunākie koristi dziedātprieku mantojuši no vectēva, tēva. Jācer, ka šādas ģimenes tradīcijas turpināsies un vairosies."

Krasi mainīt kora repertuāru ir sarežģīti, bet diriģents pamazām, "iztaustot" dziedātāju vēlmes, to dara.

"Ikviena kora "augstākais punkts" ir Dziesmu svētkos," diriģentaprāt, tādēļ šo svētku organizētājiem un virsdiriģentiem jādomā par jaunu repertuāru. "Pareizs risinājums bija Rīgas 800 gadu jubilejas Dziesmu svētki, kur tika likts uzsvars uz vēsturisko aspektu, uz dziesmu saturu. Savukārt mūzika skanējusi gadu simtus, un kopiznākums bija lielisks."

"Mūžu mūžos būs dziesma" - tēlaini dziesmas vārdiem savus uzskatus par kordziedāšanas un Latvijas Dziesmu svētku nākotni pauda diriģents. "Lai kordziedāšana kā tradīcija saglabātos, jādomā par jaunām formām. Ir citi laiki, jauna paaudze ar citu modes un dziedāšanas stila izpratni.

Labs piemērs ir Viestura Kairiša Operā iestudētā Mocarta "Burvju flauta", kur ir pilnīgi jauns mūzikas vizuālais ietērps. Mūsu pašu Jāņa Mediņa "Uguns un nakts" savulaik bija ļoti avangardiska. Jaunā iestudējumā ir iespējams iedzīvināt veco, tradicionālo un mēģināt padarīt to pievilcīgu. Kurzemē ir labi komponisti - Jānis Lūsēns, Imants Kalniņš, viņi strādā radoši un profesionāli.

Pašdarbības koriem virsdiriģenti izvirza ārkārtīgi augstas prasības. Neliels lauku koris viens pats varbūt nevar nodziedāt, piemēram, "Gaismas pili", taču tas vēl nav rādītājs, ka to nav iespējams, dziedot kopkorī."

Vīru kora šīssezonas galvenie uzdevumi ir jubilejas koncerts, kas notiks aprīlī un ar kurš, kā pačukstēja koristi, būšot diriģenta maģistra grāda iegūšanas eksāmens. Vasarā Tukumā notiks sieviešu un vīru koru Dziesmu svētki, bet jau jūnijā koris gatavojas doties koncertbraucienā pa Čehiju.