Kāds ir "Tīnis 2002"?

25. janvārī Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notika rajona konkurss pusaudžiem.

Pusfinālam katrs bija sagatavojis divus priekšnesumus - stāstīja par savu vaļasprieku vai attēloja to, kā arī uzdeva skatītājiem bezvārdu mīklu, ko dēvē par mēmo šovu.

Brīvā konkursa gaisotne papildināja nojautu: katrs no pusaudžiem ir savādāks, un grūti vienu ar otru salīdzināt. "Esam kā varavīksne - tik krāsaini," - smaidīja skolēni.

Žūrija viņus aicināja uz finālu pavasarī - Janu Moskvinu no Cieceres internātpamatskolas, Lieni Tukleri un Anitu Zandbergu no Striķu pamatskolas, Sintiju Bataljevu, Undīni Šimku un Gintu Kapaču no Pampāļu pamatskolas, Alisu Skripkaru no Gaiķu pamatskolas, Gunitu Bērtuli no Druvas vidusskolas, Martu Leitāni no Saldus pamatskolas, Ivaru Krastiņu no Remtes pamatskolas un Jāni Druvaskalnu no Brocēnu vidusskolas.