Pirmoreiz Rīgā - Modes dienas

No šodienas līdz sestdienai Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā, norisinās Modes dienas, ko organizē izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar Latvijas Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Modes dienu ietvaros notiek 7. starptautiskā tekstila un ādas izstrādājumu izstāde "Intertextil Balticum 2002", kurā piedāvā tekstilrūpniecībai nepieciešamās izejvielas, gatavos apģērbus, ādas izstrādājumus, trikotāžu, šūšanas un piegriešanas mašīnas, apģērbu dizainu u.c. Šogad izstādē piedalīsies ap 100 firmu, puse no tām - no 27 ārvalstīm. Pirmo reizi Latvijā sevi pieteiks Birmingemas tirdzniecības un rūpniecības kamera (Lielbritānija) ar 8 tekstila nozares uzņēmumiem, kā arī viens no lielākajiem poliamīda dzijas ražotājiem pasaulē - "Nylstar Group".

Tiks demonstrēti arī tērpi. Jaunās tērpu kolekcijas Ķīpsalā rādīs modes mākslinieks Dāvids, Asnāte Smeltere, Marina Medvedjeva, Tatjana Pavlova u.c., dizaineru galerijā savus darbus izstādīs dāņu un vācu dizaineri. 23. februārī notiks skate "Tērpi no populārām izrādēm ar aktieru piedalīšanos", kur kostīmu mākslinieču Larisas Braunas, Ilzes Vītoliņas un Sandras Silas darinātos tērpus demonstrēs Ivars Stonins, Zane Jančevska, Regīna Razuma un Dailes teātra aktieru kursa studenti.

Modes dienu ietvaros notiks arī konkursi. 20 jaunie šuvēji, drēbnieki un modisti no 16 profesionālajām izglītības iestādēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā piedalās konkursā "Mana pirmā balle". Ķīpsalā notiks mājas darbu skate. Savukārt jaunajiem modes māksliniekiem un dizaineriem ir konkurss "Habitus Baltija", kurā šogad piedalās vairāk nekā 90 dalībnieku no vairākām valstīm.

Uz Ķīpsalu no Katedrāles var doties ar bezmaksas mikroautobusu.

Informāciju sagatavoja Daina Marcinkus