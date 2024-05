Pieprasītākās grāmatas februārī

TOP 7 latviešu literatūrā

1. V. Veldre "Dižmuiža". 2. A. Puriņš "Mana dzīve jūsu rokās". 3. A. Johansons "Dūmainie spīdekļi". 4. J. Rubenis "Es ticu, Dievs, ka Tu mani saproti". 5. V. Lācis "Vecā jūrnieku ligzda". 6. M. Šneidere "Antra". 7. E. Lukjanskis "Naida nogurdinātie".

V. Veldre "Dižmuiža". Daugava.

Apgāds Daugava izdevis padomju laikā nepublicētā autora Viļa Veldres 1937. gadā sarakstīto romānu "Dižmuiža".

Rakstnieks savā darbā apraksta Nogales pagasta, kas vēsturiskajā romānā nosaukts par Dižmuižu, un tuvākās apkārtnes vēstures notikumus un dzīves vērojumus, kas risinās no 1919. līdz 1925. gadam, kad notiek vēsturiskas pārmaiņas Latvijā - sabrūk gadsimtiem pastāvējusī muižu iekārta un sākas jauns laikmets.

Autors atklāj Dižmuižas iedzīvotāju dažādos likteņus. Šeit ir gan barons ar savu dēlēnu, augstākie un zemākie pils kalpotāji un daudzie muižas kalpi ar savām ģimenēm. Kārtu, tautību un paaudžu dažādība romānā ļauj sekot ļaužu domām par laiku, kuru katrs vērtē saskaņā ar savu stāvokli sabiedrībā un dabu.

TOP 5 ārzemju literatūrā

1. D. di Morjē "Mērija Enna". 2. R. Lorensa "Pārvērtības leļļu ielejā". 3. Dž. Patersone "Sūzannas dienasgrāmata Nikolasam". 4. D. Stīla "Tikai vienreiz dzīvē". 5. K. Bašnela "Sekss un lielpilsēta".

D. di Morjē "Mērija Enna". Daugava.

Dafne di Morjē ar saviem darbiem spēj ievilināt lasītāju savu romānu tīmekļos. Arī "Mērija Enna" ir viens no tiem romāniem, kuru var izlasīt vienā elpas vilcienā.

Rakstniece par galveno varoni izvēlējusies savu vecvecmāmiņu, kura kā vienkārša Londonas meitene spēja atbrīvoties ne vien no savas nepareizās angļu valodas izrunas, bet arī no ierastās dzīves, kurā tā jau kopš bērnības tikusi ierobežota, kļūstot par Jorkas grāfa mīļāko.

Mērija Enna jau no padsmitnieces vecuma lieliski prot izmantot savu sievišķo šarmu, kas viņai ļauj izkļūt pat no bezcerīgām situācijām. Lai atbrīvotos no finansiālas atkarības un sava laika dzīves normām Mērija ir spiesta kļūt par alkatīgu, dzīveskāru un nekaunīgu būtni, savu mērķu sasniegšanai izmantojot vīriešus, jo viņa saprot, ka visi likumi ir vīriešu radīti un kalpo viņu interesēm. Tomēr tajā pašā laikā galvenā varone spēj būt arī mīloša, uzticama, devīga un augstsirdīga.

TOP 5 bērnu un jauniešu literatūrā

1. A. Lindgrēne "Meistardetektīvs Blumkvists". 2. "Latviešu tautas pasakas". 3. Dž. Roulinga "Harijs Poters" (1., 2., 3. grām.) 4. "Barbie - adreses, tālruņi". 5. "Trusēns Gustiņš".

A. Lindgrēne "Meistardetektīvs Blumkvists". Zvaigzne ABC.

Trīspadsmitgadīgais Kalle Blumkvists, kurš dzīvo idilliskā Zviedrijas mazpilsētā, darbojas kā īsts detektīvs, jo viņam ir vērīgas acis un ass prāts. Tīrās rutīnas pēc viņš ievēro katru aizdomīgu apstākli. Viņš nav viens - ikdienas priekos un bēdās viņš dalās ar saviem draugiem Andersu un Ēvu-Lotu.

Klusajā pilsētiņā nekas īpašs nenotiek līdz brīdim, kad jautrās vasaras rotaļas pārtrauc kāds gadījums, kas draugus ierauj dzīvībai bīstamā piedzīvojumā. Meistardetektīvs ir spiests atzīt - bīstama profesija ir šī detektīva profesija.

TOP 5 nozaru literatūrā

1. K. Millere "Pa Inku ceļu". 2. E. Hofmane "Telpaugu neredzamā enerģija". 3. D. Veriščagins "Priekšmetu iedzīvināšanas tehnika". 4. V. Portenārs "Dzīves piecas krāsas". 5. "Lielā būvniecības grāmata".

K. Millere "Pa Inku ceļu". Jāņa Rozes apgāds.

Karinas Milleres grāmata būs īsts saldais ēdiens ceļojumu un neparastu piedzīvojumu meklētājiem. Inku ceļš ir viens no pasaules inženiermākslas brīnumiem, kas tika būvēts pirms vairāk nekā 500 gadiem, lai savienotu teiksmainās zelta impērijas tālākos nostūrus. Pārvietojoties ar kājām, lopu vagonā, uz motocikla un pat ar smago militāro tehniku, grāmatas autore veikusi 4600 km garo ceļu, šķērsojot četras valstis. Tas viss aprakstīts grāmatā, kurā mūsdienu ainas mijas ar inku dzīves hroniku. Ekspedīcijas galarezultātā Karina Millere secina: "Inku ceļš bija veicinājis inku kultūras izplatīšanos līdz pat attālākajiem impērijas nostūriem, un šīs tradīcijas ir dzīvas arī mūsdienās. Vančako tiek būvētas niedru laivas, kuru formu un uzbūves principus tēvi nodevuši dēliem nu jau tūkstoš gadu garumā. Svētajos ziemeļu kalnos burvji vāra halucinācijas radošas zāles, kas palīdz klientiem pārcelties garu pasaulē."