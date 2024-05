Mīļākā atklātnīte - ar Lihtenšteinas karaļpāri

Par savas ģeogrāfijas skolotājas ZITAS ANDERSONES hobiju man pastāstīja Saldus pilsētas ģimnāzijas skolēni. Skolotāja kolekcionē monarhu attēlus.

"Man to nav pārāk daudz, taču esmu pārvedusi no valstīm, kurās pati esmu bijusi," - stāsta skolotāja un rāda atklātnītes. "Lūk, Zviedrijas pirmā ģimene, arī Beļģijas karalis ar savu sievu. Man ārkārtīgi patīk un ir mīļš attēls ar Lihtenšteinas firstu Hansu Ādamu II un viņa kundzi Mariju. Ar attēla iegūšanu pat saistās piedzīvojums. Biju ceļojumā uz Šveici, no kuras atgriežoties varēja šķērsot Lihtenšteinu, bet varēja arī to nedarīt. Es tā pārliecināju grupas vadītāju, ka patiesi izbraucām valstiņai cauri un apstājāmies tās galvaspilsētā Vaducā. Tur arī tiku pie kārotā."

Skolotāja pērk tādas bildītes, kurās ievērojamie ļaudis nav savā oficiālajā apģērbā, bet gan attēloti kā ikdienišķi cilvēki. Viņi jau arī ir tādi paši cilvēki kā mēs, tikai sadzīviski var atļauties nesalīdzināmi vairāk par mums.

Kolekcijā arī Lielbritānijas karaliene Elizabete ar Edinburgas hercogu. Zita Andersone bijusi karalistē un pati attēlu sameklējusi. Diemžēl prinča Čārlza bildi gan nav iegādājusies, jo visos gadījumos viņš bijis attēlots ļoti nepievilcīgs dažādās komiskās situācijās. Skolotājai liekas, ka pavalstnieki viņu nemīl. Toties viņa dēls, princis Viljams, - īsts meiteņu mīlulis ar smaidu lūpās un acīs, paspūrušiem matiem.

"Man ir arī avīžu izgriezumi. Es par monarhiem īpaši neinteresējos, lasu vien tik daudz, lai bērniem varētu ko pastāstīt. Piemēram, ļoti interesanta personība ir Brunejas sultāns. Viņš ir bagātākais no visiem pasaules monarhiem, bet savā bagātībā dalās ar valsts iedzīvotājiem. Ir uzcēlis milzīgu iepirkšanās centru trūcīgajiem.

Pavisam pasaulē ir 30 monarhiju, 12 no tām Eiropā. 7 es esmu bijusi," - saka skolotāja. "Vairākkārt esmu lūgusi savas klases skolniekam Zigmundam Šteinbergam, kurš startē Nīderlandes klubā šīs valsts čempionātā motokrosā, lai atved Nīderlandes monarhu attēlu. Viņš uz šo zemi bieži brauc, bet ne reizes attēlu nav ieraudzījis. Tāpat jau arī Latvijā Valsts prezidentes attēls atklātnīšu formā nav nopērkams."

Līdzīga aizraušanās esot arī ģimnāzijas skolniecei Inesei Laubergai, kas interesējas par Lielbritānijas monarhiem. Bet ģeogrāfijas skolotāji uz šo lietu visi esot "traki" - saka Zita Andersone. "Akmeņi mājās ir katram, par tiem nav ko runāt, bet, piemēram, Brocēnu vidusskolas direktors Egons Valters kolekcionē dažādu valstu kartes. Viņa kolēģe Daiga Barančana - atklātnītes, uz kurām redzama zemeslode jebkādā veidā."