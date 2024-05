Līnijdejotāju kolektīvi tiekas Saldū

Saldus kultūras centrā pagājušonedēļ bija sapulcējušies līnijdeju cienītāji, lai dejotu, atpūstos, satiktos ar draugiem un arī iemācītos ko jaunu.

Līnijdeju kolektīvu saietu atklāja tā organizators Kārlis Ērglis. Viņš teica, ka šis pasākums organizēts tāpēc, ka aprit pusgads, kopš Saldū kopā sanāca ap simts cilvēku, kuri vēlējās apgūt Latvijā popularitāti guvušo dejas virzienu - līnijdejas. Tagad, kad dejas iepazītas un iemācīti soļi, uz Saldu var aicināt arī viesus no kaimiņu rajona - "Jautros zābaciņus" no Kuldīgas un Turlavas pagasta līnijdeju dejotājus. Bija ieradušies arī septiņi no desmit Saldus rajona līnijdeju kolektīviem, līdzi atvedot savu vizītkarti un arī atskaiti par padarīto - priekšnesumu.

Priekšnesumu rādīšanu atklāja saldenieki un viņu piemēram sekoja pārējie. Ar interesi varēja vērot kustību studijas "Aplis" vecākās grupas uzstāšanos. Kaut meitenes atzinās, ka nepretendē uz līnijdejotāju titulu, kovbojiskā mūzika un saskaņotais mūzikas un dejas ritms patīk - tas atsauc atmiņā redzētu amerikāņu filmu kadrus par lauku cilvēku ballītēm aiz okeāna.

Vai jūs zināt, kas ir "Lauztā sirds", "Bugi\', "Melnā Kafija"? Ja nezināt, jautājiet līnijdejotājiem - tie pēc dziesmas nosaukuma atpazīs deju un tai raksturīgos soļus. Ar jautru uzsaucienu - iesildīsimies! - ap simts zālē sēdošo līnijdejotāju priecīgi atsaucas vadītāja aicinājumam. Interesanti vērot, ka dejas soļus apguvuši gan bērni, kuri vēl nav sasnieguši pirmo gadu desmitu, gan pusmūža cilvēki, bet visus viņus vieno dejotprieks. Dejo pārsvarā daiļā dzimuma pārstāves, un viņas dejai piesaista iespēja izkustēties un tas, ka dejot var negaidot, kad kāds uzlūgs. Atskanot mūzikai, - ej un dejo.

Druveniekiem jau vairākus mēnešus līnijdeju soļus rāda skolotāja no Rīgas Iveta Kalniņa, kura savu meistarību slīpē, vadot līnijdeju grupu "Kickin Stars". Tā pazīstama ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Latvijas. Kopā ar māsu Iveta izpilda deju, ko pārējie uzņem ar aplausiem. Lai atcerētos šo pasākumu, Iveta Kalniņa cenšas ierādīt jaunu deju, kas kopīgiem spēkiem tiek apgūta. Pēc dejas viņa dalās iecerē vasarā Druvā rīkot kursus līnijdeju vadītājiem.

Arī nīgrandnieku, jaunlutriņnieku, šķēdenieku, zvārdenieku un būtnārnieku deju priekšnesums izpelnījās līnijdejotāju atbalstu un atzinību. Galvenais, ka šajā vakarā valdīja jautrība, dejotprieks un neviens nejutās lieks. Kuldīdznieki visus uzaicināja uz līnijdejām Skrundā - jau aprīļa sākumā.