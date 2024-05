Teātra sporta skate beigusies

Druvas vidusskolā ir izveidojušās divas jaunas teātra sporta komandas. Viena no tām izcīnījusi pirmo uzvaru.

Jau vairākus gadus vienīgā skola rajonā, kurā iespējams darboties teātra sporta studijā, ir Druvas vidusskola. Iepriekšējos gados valsts mērogā labus panākumus guva "Zaļie knābji", kuras dalībnieki nu jau absolvējuši Druvas vidusskolu. Tādēļ bija īpaši svarīgi izveidot skolā jaunu komandu, ar kuru mēģināt vēlreiz iekarot Latvijas teātra sporta turnīrus. Darbs tika aizsākts pagājušajā gadā, kad 12 jaunieši sāka izprast teātra sporta tehnikas un noteikumus. Rezultātā Druvas vidusskolā ir izveidojušās divas jaunas teātra sporta komandas.

Marta nogales vakarā Kuldīgā pēc aptuveni stundu ilgas tiesnešu gaidīšanas sākās Kurzemes reģiona teātra sporta sacensības-skate, kurā piedalījās sešas Kurzemes komandas - divas no Druvas, trīs no Kuldīgas un viena no Kandavas.

Cīņa par uzvaru bija sīva, un ikkatra komanda gribēja sevi parādīt vislabāk, jo tikai četrām Kurzemes komandām būs iespēja doties uz valsts turnīru Rīgā. Jāatzīst, ka Kuldīgas komandām bija emocionāli vieglāk spēlēt nekā pārējām, jo tās izjuta skatītāju atbalstu. Tomēr tas nebūt netraucēja lieliski nospēlēt arī komandām no Druvas un Kandavas, un druvenieki patiesi pierādīja, ka "zina, kur vēži ziemo".

Druvas komanda "Maigoņi" nospēlēja neizšķirti ar vienu no Kuldīgas komandām (rezultātā kuldīdzniekiem gan bija piecu punktu pārsvars, bet šie pieci bija skatītāju dotie punkti), savukārt otrai Druvas komandai "Laimoņi" izdevās izcīnīt uzvaru (neskatoties uz to, ka skatītāji atkal savus piecus punktus atdeva kuldīdzniekiem). Mūsējie mājās atgriezās ar pateicības rakstiem un atzinībām - piemēram, "Laimoņi" saņēma atzinību par emocionālāko improvizāciju tehnikā "Uzvedinošie jautājumi nozieguma atklāšanā", bet "Maigoņi" - par iespaidīgāko publikas "aplaimošanu".

Tagad abas komandas gaida komisijas lēmumu - kuras komandas no Kurzemes varēs doties uz turnīru Rīgā. Pa to laiku viņi turpina iepazīt jaunas, vēl neapgūtas tehnikas skolotājas Ingunas Maculēvičas vadībā, lai atkal reiz satiktos ar kuldīdzniekiem un kandavniekiem teātra sporta draudzības mačos.