Sevi pieteicis jauns mākslinieks

Saldus rajona bibliotēkas mājīgajā izstāžu zālītē atklāta J. Rozentāla mākslinieku grupas dalībnieka Leona Kornejanova pirmā personālizstāde.

Studijai (pēc vecā nosaukuma) tas ir priecīgs notikums, jo ne katram pa spēkam īsā laikā (studijā pavadīti divi gadi) sarūpēt tik bagātīgu izstādi. Gleznot Leons sācis jau pirms atnākšanas uz studiju, mācījies arī Liepājas mākslas koledžā, bet veselības dēļ nācies to pamest.

Jau pirmajos kopā ar studiju izstādītajos darbos viņš izcēlies ar spilgtumu, drošiem otas triepieniem, krāsu kontrastiem. Leons atzina, ka mājās uzgleznotais neliekoties tik spilgts, darbi viņam pat liekoties mierīgās krāsās, bet, izlikti izstādē, tie tiešām kļūst spilgti. Visa pamatā ir neatlaidīgs darbs, un kā pierādījums tam - trīs gleznu reprodukcijas, kuras bija ievietotas studijas izdotajā 2001. gada kalendārā "Saldus ainava", pieder Leonam. Nav slikta debija. Starp citu, šī kalendāra īpašniece ir arī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Kalendāru iedāvināja J. Rozentāla muzejs, kad viņa viesojās Saldū.

Leona izstādes atklāšana norisinājās jaukā, ģimeniskā noskaņā. To noteica arī bibliotēkas sirsnīgā gaisotne, kā arī - cilvēki. Leonam bija svarīgs katrs, kas atnācis, ar katru viņš arī aprunājās. Izstādi atklāja studijas vadītāja Aija Druvaskalne-Urdze. Viņa atzina, ka Leons sarūpējis patiešām bagātīgu izstādi un viņa darbiem ir savs "rokraksts". Mākslinieks pats sacīja, ka viņš nemaz necenšas veidot savu īpašu stilu, tas ir radies pats no sevis. Leons drīzāk eksperimentē, izmēģina, un viņa pēdējās gleznas atšķiras no citām.

Daža darba nosaukumā pavīd maza ironija - piemēram, "Latvijai raksturīga ainava", kura šķiet galīgi neraksturīga Latvijai. "Un kāpēc gan ne?" - uz izbrīnu atbildēja autors. Izvērsās arī diskusija par tēmu - vai darbiem vispār ir vajadzīgi nosaukumi; vai tie neierobežo?

Mākslinieku sveikt bija ieradusies kultūras inspektore Zaiga Upeniece, viņa priecājās par izstādi - tā nozīmē, ka studija dzīvo, nestāv uz vietas.