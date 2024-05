Sacenšas stāstītāji

Vai proti izstāstīt anekdoti, kādu interesantu notikumu vai pasaku tā, lai klausītājiem elpa aizrautos, mutes paliktu vaļā un tevi lūgtu, lai stāsti vēl un vēl?

Tādu skolēnu Brocēnu vidusskolā no 5. — 9. klasei ir daudz. To redzējām vispirms stāstnieku konkursā klasēs, jo bija grūti izvēlēties, kuri piedalīsies skolas stāstnieku konkursā. Un tad notika skolas konkurss — interesants pasākums. Tā mērķis bija attīstīt runas, īpaši — skatuves runas — kultūru un popularizēt latviešu folkloru. Stāstīja anekdotes, fragmentus no teikām, pasakām, nostāstus. Stāstāmais bija apmēram 100 vārdu garumā. Konkursā vērtēja arī stāstītāju žestus, mīmiku, telpas izjūtu un kontaktu ar publiku. Vērtēšana šoreiz bija matemātikas un fizikas skolotāju ziņā.

Veiksminieki saņēma atzinības rakstus, bet gardi cepumi tika visiem dalībniekiem.