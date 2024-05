Gribi ieskatīties vecmāmiņu skolā?

Aizvien vēl Saldus muzejā apmeklētājus gaida neliela izstāde "Iz skolu dzīves".

Izstāde itin labi liek padomāt, cik ļoti pusgadsimta laikā mainījusies skola - no tintes spalvaskāta līdz datoram.

"Skolēni nespēj vien brīnīties par senajām lietām - tāfelīti un krītu, dažs arī nesaprot, kam var būt noderīga dzēšlapa. Vai ikkatrs grib iesēsties solā, kādā reiz varbūt mācījies viņa vectēvs," - stāsta muzeja darbinieces.

19. un 20. gadsimta skolas piederumi, grāmatas, liecības, klades, skolotāju pieraksti, formastērpi, skolas soma un portfelītis... Izstādes pamatā ir vairāk nekā divsimt vienību no muzeja krājuma, to veidot palīdzējuši arī skolu muzeji. No Lutriņiem atceļojusi sena internāta gulta un klases sols, bet Cieceres skola saglabājusi fotoaparātu, kas noteikti iemūžinājis ne vienu vien skolas notikumu. Labs papildinājums ir ceļojis no kadreizējiem Zārdes pamatskolas skolēniem - Rasmas un Ilgas Upmanēm, Valda Kārkļa un Vijas Runges Kanādā. Daudz materiālu devusi skolotāja Veronika Brieze.

Kā vēl jūs iekārdināt apskatīt izstādi? Tajā ir Latvijā pirmais 1846. gadā izdotais bokšķeris, 1869. gada rēķināšanas grāmata, 1884. gada Pampāļu skolas liecība. Stendi pie sienām fotogrāfijās un īsā informācijā pastāsta par kādreizējām un tagadējām rajona skolām. To skaits ļoti sarucis. Bet kādreiz...