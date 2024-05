Kultūras situācija skaitļos

Saldus rajonā darbojas 18 pilsētu/ pagastu kultūras nami, 2 pagastos strādā kultūras darba organizatores, 1 pagastā nav kultūras darbinieka.

Saldus un Brocēnu pilsētas kultūras centros strādā 5 kultūras darbinieki, no tiem 2 ir augstākā profesionālā izglītība, 2 - vidējā profesionālā izglītība, 1 - vispārējā vidējā izglītība. Kultūras centros strādā 39 tehniskie darbinieki.

Pagastos strādā 19 kultūras darbinieki, no tiem nevienam nav augstākās profesionālās izglītības, 1 ir augstākā izglītība citā specialitātē, 8 - vidējā profesionālā izglītība, 3 - vidējā profesionālā izglītība citā nozarē, 6 kultūras darbiniekiem ir vispārējā vidējā izglītība. Kultūras namos strādā 17 tehniskie darbinieki.

Kā redzams no datu apkopojuma, kultūras nozares augstskolu absolventi pagastos neatgriežas un galvenā speciālistu kalve ir bijušais Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums. Pozitīvs fakts, ka pēdējo divu gadu laikā augstāko izglītību Liepājas Pedagoģijas akadēmijā kultūras darba menedžmenta specialitātē iegūst piecas - Brocēnu, Remtes, Druvas, Novadnieku, Zirņu - kultūras darbinieces, savukārt Jaunauces tautas nama vadītāja iegūst profesionālo izglītību Latvijas Kultūras koledžā. Tiek izmantoti daudzgadīgi apmācības kursi - Satiķu TN vadītāja mācās Valsts Tautas mākslas centra Kultūras menedžmenta skolā, Pampāļu un Lutriņu KN darbinieces - Valsts mākslas centra Folkloras skolā. Ikviens no kultūras namu darbiniekiem ir papildinājis zināšanas Valsts Tautas mākslas centrā, Pašvaldību mācību centrā un Saldus rajona kultūras darbiniekiem organizētajos kursos. Mācības ir dārgs prieks, bet šodien vairāk nekā jebkad bez profesionālās izaugsmes un zināšanām neiztikt. Paldies visām pašvaldībām, kuras izprot šo situāciju un materiāli atbalsta savu darbinieku iespēju iegūt un papildināt profesionālās izglītības zināšanas.

Pagastu kultūras namu darbinieku atalgojums svārstās no minimālās - 60 latiem - līdz 135 latiem mēnesī. Diemžēl tas neatspoguļo patieso atalgojumu, jo bieži vien par šo naudu tiek veikti arī papildu darbi - vadīti pulciņi, darīti apkopējas, mākslinieces u. c. darbi. Divos pagastos tautas namu vadītāja atalgojums ir puslikme. Šajos tautas namos tiek organizēts ierobežots skaits kultūras norišu, nav mākslinieciskās pašdarbības. Saldus un Brocēnu pilsētas kultūras centru darbinieku atalgojums ir no 110 līdz 190 latiem mēnesī.

2001. gadā kultūras namos darbojās 95 amatiermākslas kolektīvi ar 1553 dalībniekiem, 7 interešu klubi ar 137 dalībniekiem. Ar kultūras namiem nesaistīti (t. i. pagastos, kuros nav kultūras namu, kā arī rajona pūtēju orķestris, skolotāju koris "Saldava" un J. Rozentāla mākslinieku grupa) bija 9 kolektīvi ar 189 dalībniekiem un 2 interešu klubi ar 48 dalībniekiem. No kolektīvu kopskaita 44 ir bērnu kolektīvi ar 750 dalībniekiem un 15 maksas kolektīvi ar 235 dalībniekiem. Kultūras iestādēs ir 111 kolektīvu vadītāju, no kuriem ar augstāko izglītību mākslā, horeogrāfijā, mūzikā ir 31, augstāko izglītību citā specialitātē - 22, ar vidējo profesionālo izglītību mākslā, mūzikā, horeogrāfijā - 40, ar vidējo profesionālo izglītību citās specialitātēs - 8, ar vispārējo vidējo izglītību - 10 vadītāji.