Vērtē bērnu deju kolektīvus un skolu korus

Next

Notikušas ikgadējās rajona skolu koru un deju kolektīvu skates.

Jāpievērš uzmanība kora kultūrai

"Koru skatē piedalījās rajona skolu 5. - 9. klašu kori, un visus žūrija izvirzīja uz dziesmu dienu 31. maijā Kalnsētu parkā, Saldū, jo repertuārs ir sagatavots," - sacīja žūrijas komisijas loceklis Jānis Strazdiņš. "Nepiedalījās Kurzemītes, Striķu, Vadakstes Kursīšu pamatskola un Ezeres vidusskola."

Rajona mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Sandra Snipke pateicās skolotajiem par darbu un izteica apmierinātību ar koru līmeni - sadziedāties nebūs grūti.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Saldus rajona koru virsdiriģents Kārlis Kreicbergs: "Diriģentam katra dziesma jāveido kā vienots darbs, kas sastāv no mazām glezniņām, jābūt izteiksmīgam, muzikālam dziedājumam, nedrīkst forsēt toni. Ja tas notiek, dziesma zaudē saturu. Vairāk jādomā par intonāciju un muzikālo izpildījumu. Nepieciešams vienveidīgs koru noformējums - kā tas bija Kalnu vidusskolai. Jāattīsta vokāli pareizs dziedājums, tādēļ skolotājiem būtu jārod iespēja to mācīties. Varbūt - labā pieaugušo korī vai labi izveidotā ansamblī. Diriģentiem jādomā par savu stāju, bet kopumā iespaids bija labs, ir daudz strādāts."

Dejotājiem jāveido attieksme

"Deju skates ļauj apjaust kopējo rajona deju kolektīvu līmeni. Tomēr dažas skolas, kurās deju kolektīvi ir, skatē nepiedalījās - Šķēdes, Zaņas, Vadakstes, Pampāļu, Jaunlutriņu pamatskola, Rubas speciālā skola," - sacīja Saldus Bērnu un jaunatnes centra metodiķe Inese Gulbe. Viņa arī uzsvēra, ka skate parādīja, cik dažādi ir bērnu deju kolektīvi. "Dažiem ir augsts līmenis, bet dažiem padodas tikai atsevišķas dejas. Varbūt nav jābūt tik daudz deju kolektīviem? Acīmredzot, tas ir rajona skolu deju kolektīvu virsvadītāju Sandras Laures un Valdas Krūmiņas darba lauciņš - braukt uz skolām, redzēt, kā dejotāji strādā, palīdzēt skolotājām labot kļūdas."

Deju skatē žūrijā bija Talsu rajona skolu deju kolektīvu virsvadītājs Arnis Kalniņš: "Bērni uz skatuves iznāk ar kustību, ar deju, ar dzīvīgumu. Skatītājiem tiek dāvātas emocijas - smaids, attiecības. Bet reti kurš skatē smaidīja un dejoja ar prieku. Daudzi kolektīvi nodejoja tehniski pareizi, precīzi, bet priekšnesumā nebija jau pieminētā dzīvīguma. Radās iespaids, ka dejo nopietni mazi robotiņi... Bet galvenais taču ir parādīt skatītājiem, ka prieks uz skatuves dejot.

Kopumā esmu apmierināts - cik nu maciņi atļauj, bija domāts par tērpiem, darīts, lai kolektīvus noformētu... Žēl, ka skate notika darba dienā, un maz vecākiem bija iespēja to noskatīties, kaut gan vecāki daudz darījuši, lai savus bērnus sapostu. Vēl man izlikās, ka skate bija vien tāda formāla atdejošana žūrijai - mums, diviem cilvēkiem no Talsu rajona. Būtu gribējies, lai zāle ir pilna, tajā varēja atrasties arī pārējie dejotāji no citām skolām."

Deju skates rezultāti

1. - 2. kl.

Saldus kultūras centrs, skolotāja Inese Buša -

24,17 p.

Brocēnu vidusskola, skolotāja Santa Laurinoviča

- 23,28 p.

Blīdenes pamatskola, skolotāja Venita Ozola -

23 p.

3. - 4. kl.

Saldus kultūras centrs, skolotāja Inese Buša -

24,14 p.

Brocēnu vidusskola, skolotāja Ilga Valtasa -

23,82 p.

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Ilze

Sīle - 23,64 p.

5. - 6. kl.

Saldus kultūras centra TDA "Kursa" studija,

skolotāja Ilze Freiberga - 24,73 p.

Brocēnu vidusskola, skolotāja Ilga Valtasa -

24,08 p.

Saldus kultūras centra deju kolektīvs "Dzīpars",

skolotāja Inese Buša - 24,05 p.

10. - 12. kl.

Ezeres vidusskola, skolotāja Lija Mickus -

20,58 p.

Ārpuskārtas skatē piedalījās Saldus sākumskolas un Saldus pilsētas ģimnāzijas deju kolektīvi, jo skates dienā to vadītājas bija ekskursijā.

Koru skates rezultāti

1. vietā Kalnu vidusskola, diriģente Iveta Logina - 21,5 p.

2. vietā Pampāļu pamatskola, diriģente Regīna Pumpuriņa - 20,7 p. un Brocēnu vidusskola, diriģents Kārlis Straupenieks - 20,5 p.

3. vietā Blīdenes pamatskola, diriģents Kārlis Straupenieks - 18,5 p., Nīgrandes pamatskola, diriģente Daina Sarģele - 18,3 p. un Zaņas pamatskola, diriģente Elvīra Luce - 18,1 p.

Ārpus konkursa piedalījās Saldus pilsētas ģimnāzija (jo tajā koris tikai 1. gadu), diriģenti Sandra Snipke un Rolands Kleinbergs - 19 p.