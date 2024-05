Pop - iela Rubā

UZSTĀJAS "DĀMU POPS" - Karīna, Annija, Zanda, Lita. FOTO - NO RUBAS PAMATSKOLAS ARHĪVA

Atkal klāt pavasaris! Kā katru gadu, putniņiem dziedot un puķītēm ziedot, mēs sagaidījām Pop - ielas pirmo kārtu Rubas pamatskolā.

Bija pieteikušās pavisam 26 grupas, taču uz otro kārtu Rubas pagasta tautas namā tika tikai 15 grupas, kas ar žūrijas lēmumu tika atzītas par labākajām un aktīvākajām.

Pop — ielas otrajā kārtā piedalījās ne tikai pašmāju mākslinieki, bet arī ciemiņi no Kurzemītes, kuri rādīja un arī mācīja līnijdejas. Ar lielām skatītāju ovācijām uz skatuves tika sagaidītas mazās meitenītes no bērnudārza — Lita, Annija, Zanda un Karīna. Viņas dziedāja dziesmu “Varbūt rīt” no kvarteta “Dāmu pops” repertuāra.

Lielu paldies sakām Rubas pašvaldībai, sponsoriem, skolotājiem, vecākiem, ciemiņiem no Kurzemītes, pop — ielas vadītājiem Anrijam Gārbenam un Madarai Bergholcai un, protams, arī pašiem pop — ielas dalībniekiem.