Deju skolotāji māca beļģiem latviešu tautas dejas

HAREBEKĒ - pēdējais atvadu vakars. To apmeklēja arī pilsētas iedzīvotāji Spēlēja labākā folkloras grupa Beļģijā. Ekskluzīva bija cūkas cepšana. Attēlā no kreisās - Santa Laurinoviča, reģiona deju kolektīvu konsultants, Lielvārdes "Pūpolīša" vadītāja Iluta Mistre un beļģu dejotājs. FOTO - NO SANTAS LAURINOVIČAS ALBUMA